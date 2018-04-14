Сквозь призму креатива: работы в стиле казачьего поп-арта разместятся в фан-зонах ЧМ-2018

Инсталляции на основе работ Максима Ильинова в стиле казачьего поп-арта разместят в фан-зонах чемпионата мира по футболу в Ростове-на-Дону.

Ростовчанин Максим Ильинов придумал собственное направление в живописи, скрестив традиционные казачьи мотивы с западной поп-культурой. Его картины в стиле казачьего поп-арта стали популярными не только в России, но и во всем мире. Футбольные болельщики смогут увидеть работы казачьего Энди Уорхола в Ростове-на-Дону во время чемпионата мира летом нынешнего года.

"Творчество — оно одухотворяет человека. В конце концов, Бог Адама благословил — животных называй, имена придумывай. Господь сам мир сотворил и люди такие же должны быть и это правильно, это здорово и вот поп-арт казачий — он об этом", — комментирует свое творчество Максим.

Кисть и кубики LEGO у него вместо шашки. У классика жанра Энди Уорхола суп Campbell, а у Ильинова — жердела. Так народное и каноническое становится предметом поп-арта. Понимание, что старина обретает новое звучание к Максиму пришло благодаря соцсетям, когда он начал размещать посты о своей жизни и творчестве в интернете. Переосмысляя быт через призму креатива, предлагая альтернативный взгляд на привычные вещи, художник получил позитивный отклик аудитории.