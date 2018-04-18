Топ 10 самых интересных событий на ЧМ-2018 помимо матчей

В первую пятерку культурных событий к ЧМ-2018 вошли выставки в музеях Москвы, Санкт-Петербурга и Нижнего Новгорода.

СУХУМ, 18 апр — Sputnik. Организаторы ЧМ-2018 по футболу обещают болельщикам не только красочные игры, но и разнообразную культурную программу. Еще бы, самое главное спортивное событие нынешнего года пройдет в нескольких городах России, в которых есть что посмотреть.

© Sputnik . Илья Питалев Последний этап продаж билетов на ЧМ-2018 стартует в среду

Первый в истории чемпионат мира по футболу на территории России пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи турнира будут сыграны в Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Екатеринбурге и Сочи. Самара примет шесть матчей: четыре игры группового этапа, включая встречу с участием сборной России, а также матчи 1/8 и 1/4 финала.

Топ лучших культурных событий в музеях к ЧМ-2018 составляют выставка об истории отечественного футбола на ВДНХ в Москве, выставка "Спорт в советском фарфоре, графике, скульптуре" в Русском музее в Санкт-Петербурге, выставка "Родченко и Степанова. Футбол" в Пушкинском музее в Москве, фотовыставка "Юрген Теллер. Россия. Чемпионат мира по футболу 2018" в музее "Гараж" в Москве, фотовыставка "Гол" в Арсенале в Нижнем Новгороде, выставка плакатов чемпионатов мира по футболу в музее Воронина в Саранске, выставка "Футбольный марафон" в музее Фелицина в Краснодаре, выставка "Крылья будущего" в МВЦ "Самара Космическая" в Самаре, выставка "Калининград: спортивная фоторетроспектива" в ГАКО в Калининграде и акция "Футбольная ночь" в музее Машкова в Волгограде.

Выставка об истории отечественного футбола, ВДНХ, Москва

Выставка об истории отечественного футбола пройдет с 1 июня по 7 октября 2018 года на ВДНХ в Москве. В павильоне №67 "Карелия" будет представлена экспозиция из трех разделов: "История императорского и советского футбола", "Зал славы", посвященный лучшим отечественным футболистам, и "Современная история российского футбола и околофутбола". Стоимость входного билета — 300 рублей.

Выставка "Спорт в советском фарфоре, графике, скульптуре", Русский музей, Санкт-Петербург

Выставка "Спорт в советском фарфоре, графике, скульптуре" пройдет с 25 апреля по 30 июля 2018 года в корпусе Бенуа Русского музея в Санкт-Петербурге. На выставке, посвященной ЧМ-2018, будет представлено 350 произведений отечественной керамики (фарфор, фаянс, майолика) 1920-х — начала 1990-х годов из коллекций Русского музея, Государственного Эрмитажа и частных собраний. Разделы выставки посвящены Ленинградскому фарфоровому заводу им. М.В. Ломоносова, Дмитровскому фарфоровому заводу и Дулевскому фарфоровому заводу, а также другим производствам. Кроме того представят произведения советской графики и скульптуры из коллекции Русского музея.

Стоимость входного билета — 350 рублей. В Санкт-Петербурге на "Стадионе Санкт-Петербург" пройдут четыре матча группового этапа ЧМ-2018: Марокко Иран (15 июня), Россия — Египет (19 июня), Бразилия — Коста-Рика (22 июня) и Нигерия — Аргентина (26 июня), а также игра 1/8 финала, полуфинал и матч за третье место.

Выставка "Родченко и Степанова. Футбол", Пушкинский музей, Москва

Выставка "Родченко и Степанова. Футбол" пройдет с 5 июня по 15 июля 2018 года в Государственном музее изобразительных искусств (ГМИИ) им. А.С. Пушкина. В Пушкинском музее состоится выставка работ Александра Родченко и Варвары Степановой, одних из первооткрывателей темы спорта в советском искусстве, состоящая девять графических, живописных и фоторабот на тему футбола и спорта из фонда Родченко-Степановой в Отделе личных коллекций.

Фотовыставка "Юрген Теллер. Россия. Чемпионат мира по футболу 2018", Гараж, Москва

Выставка "Юрген Теллер. Россия. Чемпионат мира по футболу 2018" пройдет с 12 июня по 19 августа 2018 года в Музее современного искусства "Гараж" в Москве. На выставке будут представлены снимки немецкого фотохудожника Юргена Теллера знаменитых футболистов прошлого и настоящего, а также работы фотографа, сделанные в разных уголках планеты.

Фотовыставка "Гол", Арсенал, Нижний Новгород

Выставка фотографий "Гол" проходит с 4 апреля по 26 августа 2018 года в Арсенале Нижегородского Кремля. В Волго-Вятском филиале Государственного центра современного искусства представлены снимки "летописцев" советского футбола — трех поколений спортивных фотографов: Николая, Марии и Евгения Волковых. На снимках — Лев Яшин, Олег Блохин, Пеле, Диего Марадона, Зинедин Зидан и другие звезды футбола.

В современной части выставки — снимки лауреатов ежегодного международного конкурса на лучшую футбольную фотографию. Стоимость входного билета — 200 рублей.

Нижний Новгород примет четыре матча группового этапа ЧМ-2018: Швеция — Южная Корея (18 июня), Аргентина — Хорватия (21 июня), Англия — Панама (24 июня) и Швейцария — Коста-Рика (27 июня).

Выставка футбольных плакатов, Музей Воронина, Саранск

Выставка плакатов чемпионатов мира по футболу проходит с 31 января по 14 июля 2018 года в Саранске в музейно-архивном комплексе Мордовии. В Мордовском республиканском объединенном краеведческом музее им. И.Д. Воронина представлены официальные плакаты футбольных первенств, начиная с первого в 1930 году.

На официальном плакате чемпионата мира по футболу 2018 в России изображен легендарный советский вратарь Лев Яшин, а автором плаката стал российский дизайнер Игорь Гурович.

Саранск примет четыре матча группового этапа ЧМ-2018: Перу — Дания (16 июня), Колумбия — Япония (19 июня), Иран — Португалия (25 июня) и Панама — Тунис (28 июня).

Выставка "Футбольный марафон", Музей Фелицина, Краснодар

Выставка "Футбольный марафон" проходит с 16 марта по 14 июля 2018 года в Краснодаре в историко-археологическом музее-заповеднике имени Е.Д. Фелицына. Здесь представлены афиши, эмблемы, талисманы, мячи прошедших двадцати чемпионатов, а также фотографии команд-чемпионов, лучших игроков и бомбардиров, коллекция шарфов болельщиков ведущих европейских и российских футбольных клубов.

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На выставке представлены экспонаты футбольной команды "Кубань", а также фотографии, майки, кубки, сувениры и мячи воспитанников кубанского футбола, принимавших участие в чемпионатах мира — Славы Метревели, Никиты Симоняна, Дмитрия Хохлова, а также Федора Смолова. Стоимость входного билета — 150 рублей.

В Краснодарском крае на стадионе "Фишт" в Сочи пройдут матчи группового этапа ЧМ-2018: Португалия — Испания (15 июня), Бельгия — Панама (18 июня), Германия — Швеция (23 июня) и Австралия — Перу (26 июня).

Выставка "Крылья будущего", МВЦ "Самара Космическая", Самара

Выставка "Крылья будущего" проходит до 31 августа в музейно-выставочном центре "Самара Космическая". На выставке, которая служит интерактивной визитной карточкой Самары как города-организатора ЧМ-2018, представлена история мировых футбольных чемпионатов и развития поволжского футбольного клуба "Крылья Советов", включая коллекцию кубков и раритетных футбольных мячей. Стоимость входного билета — 150 рублей.

Самара примет четыре матча группового этапа ЧМ-2018: Коста-Рика — Сербия (17 июня), Дания — Австралия (21 июня), Уругвай — Россия (25 июня) и Сенегал — Колумбия (28 июня).

Выставка "Калининград: спортивная фоторетроспектива", ГАКО, Калининград

Выставка "Калининград: спортивная фоторетроспектива" проходит с 5 марта до сентября 2018 года в Калининграде в Государственном архиве Калининградской области (ГАКО). Здесь представлены фотодокументы из фондов ГАКО, повествующие об этапах развития физической культуры и спорта в Калининградской области, включая футбол, волейбол, баскетбол, единоборства, тяжелую и легкую атлетику, парусный и другие виды спорта. Вход бесплатный, фотографирование разрешается.

Калининград примет четыре матча группового этапа ЧМ-2018: Хорватия — Нигерия (16 июня), Сербия — Швейцария (22 июня), Испания — Марокко (25 июня) и Англия — Бельгия (28 июня).

"Футбольная ночь", Музей Машкова, Волгоград

Акция "Футбольная ночь", выставка "Спорт в искусстве" и мастер-классы "Русский мяч" пройдут в дни ЧМ-2018 на площадках Волгоградского музея ИЗО имени Ильи Машкова. "Футбольная ночь", 15 июня 2018 года, включает концертную музыкально-спортивную программу, презентацию новой песни, созданной специально к ЧМ-2018, любительский футбольный матч, фото-флэшмоб "Футбольный мяч", художественно-спортивный квест, выставку-конкурс детского рисунка, виртуальные экспозиции фотографий и посвященных спорту произведений живописи, графики и скульптуры из коллекции ВМИИ. Вход бесплатный.

По данным аналитического агентства ТурСтат.

Всю информацию о предстоящем чемпионате мира по футболу в России можно найти в спецпроекте FIFA-2018.