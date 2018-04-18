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Последний шанс: начался третий этап продаж билетов на ЧМ-2018

© Sputnik . Мария Плотникова
ФИФА-2018
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Болельщики смогут приобрести билеты на ЧМ-2018 по футболу в режиме реального времени в порядке очереди.

СУХУМ, 18 апр — Sputnik. Последний этап продаж билетов на чемпионат мира-2018 по футболу, который пройдет в России, стартовал на официальном сайте ФИФА в полдень по московскому времени, сообщает Р-Спорт со ссылкой на пресс-службу ФИФА.

Этап продлится до окончания турнира. Болельщики смогут приобрести билеты (при условии их наличия) в режиме реального времени в порядке очереди.

Для приобретения будут доступны билеты на все матчи. Также на определенные матчи будут доступны билеты четвертой категории, которая зарезервирована для резидентов РФ.

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С начала продаж в сентябре 2017 года среди болельщиков со всего мира через сайт ФИФА было распределено почти 1,7 миллиона билетов. Большая часть из них (796 875 билетов) досталась российским болельщикам. В пятерку по наибольшему количеству приобретенных билетов также вошли жители США (80 161), Бразилии (65 863), Колумбии (60 199), Германии (55 136) и Мексики (51 736).

Глава билетного департамента ФИФА Фальк Эллер во вторник сообщил журналистам, что всего для продаж будет доступно 2,7 миллиона билетов, а на данный момент в целом распределено порядка 2,2 миллиона билетов.

Параллельно со стартом последнего этапа продаж во всех городах-организаторах турнира также откроются главные билетные центры ФИФА, в которых можно будет получить билеты, приобретенные на сайте. Начиная с 1 мая, в кассах главных билетных центров будут также доступны билеты на матчи (при условии их наличия).

Первый в истории чемпионат мира по футболу на территории России пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах: Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи, Казани, Калининграде, Волгограде, Нижнем Новгороде и Екатеринбурге.

Всю информацию о предстоящем чемпионате мира по футболу в России можно найти в спецпроекте FIFA-2018.




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