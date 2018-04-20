Футболист Ахмедов: для ЧМ-2018 в России построили хорошие стадионы

Бывший игрок футбольных клубов "Анжи" и "Краснодар", а ныне полузащитник "Шанхай СИПГ", Одил Ахмедов поделился со Sputnik Китай своими воспоминаниями о проведенном в России времени и поделился ожиданиями о предстоящем мундиале.

– В этом году в России состоится чемпионат мира по футболу. Многие западные болельщики выражают опасения в связи с возможной угрозой их безопасности в ходе матчей. Обоснованы ли такие опасения? И как вы лично относитесь к российским болельщикам? © AFP 2018 / ANTHONY WALLACE Сюрпризы ЧМ-2018: звезда футбола Диего Форлан поделился прогнозами

– Чемпионат мира – не маленький турнир. Мне кажется, что болельщикам не стоит беспокоиться. Я знаю российских болельщиков, они любят футбол и свою команду, поэтому болеют как сумасшедшие. Не стоит беспокоиться – это будет очень хороший турнир.

– Сталкивались ли вы с проявлением расизма со стороны болельщиков и в команде?

– У меня такого не случалось. Узбекистан был частью СССР, поэтому меня принимали как своего.

– Чего ждать от стадионов болельщикам, какие их ждут условия?

– В то время, когда я играл в "Краснодаре", были очень хорошие условия. Я думаю, что для чемпионата мира построили хорошие стадионы.

– Какие сборные, по-вашему, являются фаворитами?

– Мне кажется, что фавориты – Испания, Германия, Бразилия. Вот из них кто-то станет чемпионом. © Sputnik . Владимир Трефилов Египетский болельщик отправился на ЧМ-2018 на велосипеде

– За российские клубы "Анжи" и "Краснодар" в общей сложности вы играли шесть лет. В прошлом году вы перешли в китайский клуб. Где было сложнее адаптироваться к жизни и атмосфере – в Китае или в России?

– Шанхай – красивый город, семье тоже нравится. Адаптироваться несложно.

Я мечтал играть в России. В "Анжи" я играл 6 лет и был счастлив. Но в Россию не планирую возвращаться, после Китая поеду домой.

– Вы по-прежнему представляете национальную сборную Узбекистана, принесли им победу в последнем матче с вьетнамской сборной. В ее составе встречались ли против китайской команды?

– Против Китая мы играли два раза, на Кубке Азии в 2011 и 2015 годах. Я здесь играю и защищаю клуб Шанхая. Когда я играю за сборную, я защищаю свою страну. Это футбол. Где бы я ни играл, я всегда был профессионалом. И если предстоит играть против Китая на чемпионате Азии, то, конечно, сто процентов буду играть.

Всю информацию о предстоящем Чемпионате мира по футболу 2018 года в России можно найти в спецпроекте FIFA-2018>>