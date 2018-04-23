17:38 23 Апреля 2018
Чемпионат мира по футболу 2018

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Иностранцы смогут взять машину в аренду в Москве во время ЧМ-2018

© Sputnik . Евгений Биятов
ФИФА-2018
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К чемпионату мира по футболу-2018 на сайтах и в мобильных приложениях операторов городского каршеринга появится возможность для регистрации иностранцев.

СУХУМ 23 апр — Sputnik. Операторы каршеринга начнут принимать иностранные документы для регистрации в системе и переведут свои сервисы на английский язык, сообщает Sputnik Таджикистан со ссылкой на официальный портал мэра и правительства Москвы.

Чемпионат мира по футболу впервые пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи пройдут на 12 стадионах в 11 городах.

"К чемпионату мира по футболу-2018 на сайтах и в мобильных приложениях операторов городского каршеринга появится возможность для регистрации иностранцев. Болельщики и туристы смогут арендовать автомобиль и доехать, например, до стадионов и достопримечательностей столицы", — говорится в сообщении.

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По словам руководителя департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максима Ликсутова, сайты и мобильные приложения каршеринга переведут на английский язык.

Согласно сообщению, для регистрации в системе иностранцам надо будет предоставить водительские права и паспорт в электронном виде.

Отмечается, что доступными для туристов свои сервисы сделают YouDrive, "Делимобиль", BelkaCar, EasyRide, Car5 и Carlion.

Каршеринг — кратковременная аренда машин с поминутной тарификацией. Обычно услуга предназначена для коротких поездок по городу.




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