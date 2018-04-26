В снегах Сочи: рекордный матч на высоте две тысячи метров над уровнем моря

В горах Сочи встретились сборная города-курорта и команда легенд советского футбола и сыграли матч на высоте две тысячи метров над уровнем моря. Матч завершился счетом 3:3.

За 50 дней до старта чемпионата мира 2018 года в Сочи провели необычный футбольный матч.

Футболисты гоняли мяч по снежному полю, окруженному со всех сторон горами. Команды приехал поддержать известный советский футболист и посол чемпионата мира по футболу от города Сочи Евгений Ловчев.

"Мы показываем, что готовы и здесь играть, и внизу играть. Мы показываем всему миру, что мы готовы здесь в Сочи к тому, чтобы проводить чемпионат мира", — сообщил он.

Всю информацию о предстоящем чемпионате мира по футболу в России можно найти в спецпроекте FIFA-2018.