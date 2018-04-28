11:14 28 Апреля 2018
Чемпионат мира по футболу 2018

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Открытие отделения почтовой связи нового формата в Екатеринбурге

"Почта России" будет проверять все посылки в города проведения матчей ЧМ-2018

© Sputnik . Павел Лисицын
ФИФА-2018
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Подобные меры безопасности применялись в отделениях почтовой связи при проведении XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в Сочи, а также Кубка конфедераций FIFA 2017 года.

СУХУМ, 28 апр — Sputnik. "Почта России" будет проверять все вложения в посылках, адресованных в города проведения матчей, на предмет отсутствия запрещенных к отправке предметов и веществ. Усиленый режим будет действовать во время проведения чемпионата мира по футболу 2018 года, сообщает РИА Новости.

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"В период с 1 мая по 25 июля 2018 года прием посылок, отправлений EMS и посылок 1-го класса, адресованных в Волгоградскую область, Калининградскую область, Краснодарский край, Москву и Московскую область, Нижегородскую область, Республики Татарстан и Мордовия, Ростовскую область, Самарскую область, Санкт-Петербург и Ленинградскую область, Свердловскую область, осуществляется с обязательной проверкой вложения для дополнительного контроля отсутствия предметов и веществ, запрещенных к пересылке", — говорится в сообщении.

Посылки необходимо будет предъявлять работникам почтового отделения в открытом виде. Также "Почта России" рекомендует клиентам отправлять посылки и отправления EMS в выше обозначенные регионы с описью вложения.

Компания отмечает, что вопросы безопасности и допустимости содержимого почтовых отправлений находятся на особом контроле службы безопасности "Почты России". Контроль за законностью содержимого почтовых отправлений на различных этапах пересылки, в том числе с помощью специального оборудования, установленного в местах сортировки и обработки посылок и мелких пакетов, осуществляется в постоянном режиме.




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