Стадион "Нижний Новгород" готов к ЧМ-2018

СУХУМ, 29 апр — Sputnik. Стадион "Нижний Новгород", на котором пройдут матчи ЧМ-2018 года по футболу, в субботу, 28 апреля, принял второй тестовый матч перед мундиалем. В рамках 35-го тура первенства России ФНЛ местный "Олимпиец" победил волгоградский "Ротор" со счетом 1:0, сообщает РИА Новости.

Стадион как символ Волги

Нижний Новгород стал одним из первых городов-хозяев чемпионата мира-2018, которые выполнили основные работы по подготовке к турниру (если выносить за скобки Москву с "Лужниками" и стадионом "Спартак" и Казань). Высокотехнологичный реконструированный аэропорт "Стригино" с новым терминалом работает вовсю и принимает гостей города.

К чемпионату мира в Нижнем Новгороде обновили железнодорожный вокзал, отремонтировали и дороги. Так, например, появилась объездная дорога, которая соединяет федеральные трассы, а к аэропорту провели новую широкую трассу – Молодежный проспект. Из аэропорта добираться в город стало значительно быстрее.

Красавец-стадион "Нижний Новгород" 23 марта получил заключение о соответствии Минстроя РФ и разрешение на ввод в эксплуатацию, а 13 апреля принял первый тестовый матч — "Олимпиец" проиграл петербургскому "Зениту-2" в рамках 33-го тура первенстве ФНЛ.

Исполняющий обязанности заместителя губернатора Нижегородской области Дмитрий Сватковский, рассказывая об арене, объяснил, что бело-сине-голубой фасад и трибуны символизируют волны Волги, на берегу которой и находится стадион.

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"Городу после чемпионата мира останется транспортная инфраструктура, спортивная — стадион, базы. Мы получили мощное развитие гостиничного комплекса. Самое главное, что нам останутся эмоции после чемпионата мира. Сотни миллионов людей узнают о нашем городе. Интерес к нашему городу будет только расти", — отметил Сватковский.

"Концепция нашего стадиона рождалась из природных красот Нижнего Новгорода. Здесь сливаются две великие реки – Волга и Ока. Стадион передает гармонию природы, архитектор раскрыл ее в виде волн Волги", — добавил и.о. заместителя губернатора.

Personan Jesus и иконка в раздевалке

— Футболисты прилетели! – воскликнула дама лет пятидесяти, завидев в "Стригино" группу журналистов, прибывших на тестовый матч "Олимпиец" — "Ротор".

— Какой там! – махнул рукой, вероятно, ее сын. – Месси только через два месяца приедет.

Лионеля Месси здесь действительно ждут. И не только его. Город усеян афишами с изображениями красавиц-моделей – их щеки раскрашены в национальные цвета стран, которые погостят в Нижнем Новгороде. Город примет четыре матча группового этапа: Швеция — Южная Корея (18 июня), Аргентина – Хорватия (21 июня), Англия – Панама (24 июня) и Швейцария – Коста-Рика (27 июня), а также по одной игре 1/8 и 1/4 финала.

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Субботним вечером арена встречала гостей песней Depeche Mode – Personal Jesus. Акустика на нижегородском стадионе, конечно, шикарная. В какое-то мгновение представилось, как "депеши" зажигают здесь вживую, сводя с ума тысячи фанатов. И, вероятно, выступление британских легенд в Нижнем Новгороде не за горами. По крайней мере, Сватковский пообещал, что после чемпионата мира арена станет и концертной площадкой в том числе.

"У нас очень много планов по использованию стадиона после чемпионата мира. В 2021 году мы отмечаем 800-летие Нижнего Новгорода. Много концертов, выставочных мероприятий планируем провести на стадионе. Это может быть и "Русская классика" в хоккее. Можно и мотокросс здесь проводить. Идей очень много у нас, в том числе и организация концертов на стадионе "Нижний Новгород". Теперь мы обладаем всей необходимой инфраструктурой, чтобы здесь проходили концерты мировых поп-звезд", — отметил Сватковский.

Перед матчем "Олимпиец" — "Ротор" журналистов пустили в святая святых – в раздевалку. Помещения просторные, уютные, как, впрочем, и на многих других новых аренах. Раздевалку нижегородской команды отличает небольшая иконка, висящая над входом. Правда, футболистам "Олимпийца" приходится уповать уже только на самих себя. Нижегородцы перед 35-м туром находились в зоне вылета.

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Встреча с "Ротором" получилась по характеру, как и многие игры ФНЛ – вязкая, жесткая, и по большому счету до первого забитого гола. "Олимпиец" не выигрывал с ноября прошлого года и наконец порадовал своих болельщиков. Гол на третьей добавленной ко времени второго тайма минуте забил Юрий Морозов – 1:0!

"У нас очень молодая команда, мы только что вышли в ФНЛ. Многие футболисты не имеют опыта игры на таких стадионах, при такой поддержке. Это немножко подгоняет, но и давит с другой стороны. Мы имели долгую серию без побед. Нам очень важно было победить сегодня. Спасибо всем, кто готовил сегодня поле. Поле способствовало хорошей игре, газон намного лучше, чем во время первого тестового матча. На этом газоне можно уже созидать", — сказал главный тренер "Олимпийца" Николай Писарев.