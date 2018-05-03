18:05 03 Мая 2018
Чемпионат мира по футболу 2018

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Рабочая поездка президента РФ В. Путина в Сочи

Россия готова: Путин сообщил, что подготовка к ЧМ-2018 практически завершена

© Sputnik . Сергей Гунеев
ФИФА-2018
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Президент России Владимир Путин приехал в Сочи 3 мая, чтобы провести заседание наблюдательного совета оргкомитета чемпионата мира-2018 по футболу, а также встретиться с президентом FIFA Джанни Инфантино.

СУХУМ, 3 мая — Sputnik. Россия практически завершила подготовку к чемпионату мира по футболу, остались "точечные настройки", заявил в четверг президент России Владимир Путин, сообщает РИА Новости.

"Подготовка к чемпионату мира по футболу, который в этом году принимает наша страна, практически завершена. В России к турниру готовы. Сделано очень много, наступает самый ответственный этап точечной настройки всех механизмов, задействованных в процессе проведения мирового первенства", — сказал Путин на заседании наблюдательного совета оргкомитета ЧМ-2018.

Чемпионат мира по футболу впервые пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи состоятся на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи, Казани, Калининграде, Волгограде, Нижнем Новгороде и Екатеринбурге.




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