Россия готова: Путин сообщил, что подготовка к ЧМ-2018 практически завершена

Президент России Владимир Путин приехал в Сочи 3 мая, чтобы провести заседание наблюдательного совета оргкомитета чемпионата мира-2018 по футболу, а также встретиться с президентом FIFA Джанни Инфантино.

СУХУМ, 3 мая — Sputnik. Россия практически завершила подготовку к чемпионату мира по футболу, остались "точечные настройки", заявил в четверг президент России Владимир Путин, сообщает РИА Новости.

"Подготовка к чемпионату мира по футболу, который в этом году принимает наша страна, практически завершена. В России к турниру готовы. Сделано очень много, наступает самый ответственный этап точечной настройки всех механизмов, задействованных в процессе проведения мирового первенства", — сказал Путин на заседании наблюдательного совета оргкомитета ЧМ-2018.

Чемпионат мира по футболу впервые пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи состоятся на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи, Казани, Калининграде, Волгограде, Нижнем Новгороде и Екатеринбурге.