Граффити к Чемпионату мира по футболу-2018 украсили Москву

В России с 14 июня по 15 июля пройдет Чемпионат мира по футболу 2018.

СУХУМ, 10 мая — Sputnik. В столице России появились граффити с героями комиксов, играющими в футбол, сообщает РИА Новости, ссылаясь на сообщение мэрии Москвы.

Граффити в преддверии чемпионата мира по футболу, украсили офисное здание на улице Солженицына, уточняется в сообщении.

© Фото : Официальный портал Мэра и Правительства Москвы Тематические граффити, посвященные чемпионату мира по футболу — 2018, на офисном здании на улице Солженицына и жилом доме на проспекте Маршала Жукова в Москве

Стена здания, выходящая на Таганскую площадь, украшена изображением восьмиметровых Железного человека, Человека-паука, Капитана Америка, играющих в футбольные мячи.

Еще одна картина к ЧМ-2018 появилась на проспекте Маршала Жукова. Здесь нарисован подросток перед броском мяча на игровое поле.

© Фото : Официальный портал Мэра и Правительства Москвы Тематические граффити, посвященные чемпионату мира по футболу — 2018, на офисном здании на улице Солженицына и жилом доме на проспекте Маршала Жукова в Москве

Обе работы созданы в рамках фестиваля стрит-арта MOST. До середины июня в Москве появится еще два уличных полотна на футбольную тему, сообщается на сайте мэрии.

Чемпионат мира по футболу пройдет в России впервые в истории. Матчи первенства примут 11 городов страны. В Москве состоится 12 игр чемпионата.