16:08 10 Мая 2018
Чемпионат мира по футболу 2018

Добро пожаловать в Россию!

Тематические граффити, посвященные чемпионату мира по футболу — 2018, на офисном здании на улице Солженицына и жилом доме на проспекте Маршала Жукова в Москве

Граффити к Чемпионату мира по футболу-2018 украсили Москву

© Фото: Официальный портал Мэра и Правительства Москвы
ФИФА-2018
Получить короткую ссылку
28 0 0

В России с 14 июня по 15 июля пройдет Чемпионат мира по футболу 2018.

СУХУМ, 10 мая Sputnik. В столице России появились граффити с героями комиксов, играющими в футбол, сообщает РИА Новости, ссылаясь на сообщение мэрии Москвы.

Граффити в преддверии чемпионата мира по футболу, украсили офисное здание на улице Солженицына, уточняется в сообщении.

Тематические граффити, посвященные чемпионату мира по футболу — 2018, на офисном здании на улице Солженицына и жилом доме на проспекте Маршала Жукова в Москве

                        ©
                    Фото :   Официальный портал Мэра и Правительства Москвы
Тематические граффити, посвященные чемпионату мира по футболу — 2018, на офисном здании на улице Солженицына и жилом доме на проспекте Маршала Жукова в Москве

Стена здания, выходящая на Таганскую площадь, украшена изображением восьмиметровых Железного человека, Человека-паука, Капитана Америка, играющих в футбольные мячи.

Еще одна картина к ЧМ-2018 появилась на проспекте Маршала Жукова. Здесь нарисован подросток перед броском мяча на игровое поле.

Тематические граффити, посвященные чемпионату мира по футболу — 2018, на офисном здании на улице Солженицына и жилом доме на проспекте Маршала Жукова в Москве

                        ©
                    Фото :  Официальный портал Мэра и Правительства Москвы
Тематические граффити, посвященные чемпионату мира по футболу — 2018, на офисном здании на улице Солженицына и жилом доме на проспекте Маршала Жукова в Москве

Обе работы созданы в рамках фестиваля стрит-арта MOST. До середины июня в Москве появится еще два уличных полотна на футбольную тему, сообщается на сайте мэрии.

Чемпионат мира по футболу пройдет в России впервые в истории. Матчи первенства примут 11 городов страны. В Москве состоится 12 игр чемпионата.

 

Тематические граффити, посвященные чемпионату мира по футболу — 2018, на офисном здании на улице Солженицына и жилом доме на проспекте Маршала Жукова в Москве
© Фото : Официальный портал Мэра и Правительства Москвы
Тематические граффити, посвященные чемпионату мира по футболу — 2018, на офисном здании на улице Солженицына и жилом доме на проспекте Маршала Жукова в Москве



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Выставка Не стыдитесь наших лиц
    "Не стыдитесь наших лиц"

    Во Владикавказе открылась уникальная фотовыставка, посвященная осетинам, погибшим в немецких концентрационных лагерях.

  • Меджид Гулиев
    Без слов

    Столетний ветеран прошел войну, зная по-русски только два слова – "да" и "нет". О его боевом пути – в материале Sputnik Азербайджан.

  • Активисты требуют отставки мэра столицы, Тарона Маргаряна (10 мая 2018). Ереван
    "Тарон, уйди!"

    Несколько десятков демонстрантов собрались на митинг у здания мэрии Еревана – они требуют отставки главы города и роспуска Совета старейшин.

  • Акция Бессмертный полк в Риге
    Латвия помнит

    Более 150 тысяч человек приняли участие в праздновании Дня Победы в Риге и 15 тысяч – в "Бессмертном полку" несмотря на рабочий день.

  • Памятный орден и георгиевская ленточка на лацкане ветерана Великой Отечественной войны
    Борьба с символом

    Депутаты литовского Сейма предлагают законодательно запретить георгиевскую ленточку в республике

  • Акция Бессмертный полк в Кишиневе
    "Двойной" праздник

    В Молдове уже второй год подряд объединяют День Победы и День Европы - зачем это делается, и как к этом относятся граждане республики?

  • Выставка Не стыдитесь наших лиц
    "Не стыдитесь наших лиц"

    Во Владикавказе открылась уникальная фотовыставка, посвященная осетинам, погибшим в немецких концентрационных лагерях.

  • Меджид Гулиев
    Без слов

    Столетний ветеран прошел войну, зная по-русски только два слова – "да" и "нет". О его боевом пути – в материале Sputnik Азербайджан.

  • Активисты требуют отставки мэра столицы, Тарона Маргаряна (10 мая 2018). Ереван
    "Тарон, уйди!"

    Несколько десятков демонстрантов собрались на митинг у здания мэрии Еревана – они требуют отставки главы города и роспуска Совета старейшин.

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Празднование Дня Победы
День Победы: Абхазия отметила 73-ю годовщину
На верблюдах из Улан-Батора в Лондон
Семерка энтузиастов: монголы преодолевают на верблюдах 12 тысяч километров
Массовые виды вооружения армий СССР и Германии накануне войны
Массовое вооружение СССР и Германии в годы войны

Соцсети

Sputnikabkhazia