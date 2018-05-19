20:18 19 Мая 2018
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Чемпионат мира по футболу 2018

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Москва ждет: оформление столицы России к ЧМ-2018

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Чемпионат мира по футболу 2018 в фотографиях (14)
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© Sputnik . Evgeny Biyatov
Фигура официального талисмана чемпионата мира по футболу 2018 волка Забиваки, установленная к чемпионату мира по футболу 2018, на Манежной площади в Москве.

Москва – крупнейший мегаполис мира и один из центров мирового туризма и спорта. Матчи Чемпионата мира по футболу в Москве будут принимать два стадиона - "Лужники" и "Спартак" ("Открытие арена").

Чемпионат мира по футболу впервые пройдет на территории России с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах страны. Россияне сыграют на групповом этапе со сборными Саудовской Аравии (14 июня), Египта (19 июня) и Уругвая (25 июня).

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Чемпионат мира по футболу 2018 в фотографиях (14)



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