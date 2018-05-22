Сборная России по футболу провела первую тренировку в Австрии

Сборная России по футболу провела первую тренировку на австрийском сборе в рамках подготовки к ЧМ-2018.
Всю информацию о предстоящем Чемпионате мира по футболу в России можно найти в спецпроекте FIFA-201.
Сборная России по футболу провела первую тренировку на австрийском сборе в рамках подготовки к Чемпионату мира по футболу в России.
Сборная России по футболу провела первую тренировку на австрийском сборе в рамках подготовки к ЧМ-2018.
Всю информацию о предстоящем Чемпионате мира по футболу в России можно найти в спецпроекте FIFA-201.
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Число жертв взрыва в кафе в столице Азербайджана выросло до трех человек – еще один пострадавший скончался в больнице.
Министр образования Армении Араик Арутюнян призвал граждан страны писать письма на государственном языке и рассказал, как выйти из РПА.