Стал известен девиз сборной России по футболу на ЧМ-2018

Девиз будет размещен на автобусе сборной России, на котором национальная команда будет выезжать на матчи чемпионата мира.

СУХУМ, 24 мая — Sputnik. Официальным девизом сборной России по футболу стала фраза "Играй с открытым сердцем" (Play with an open heart — англ.яз.), сообщает Р-Спорт со ссылкой на сайт ФИФА,

Этот вариант слогана опередил по итогам голосования болельщиков девизы ""Всем сердцем и всей страной следуем за мечтой" и "Русские медведи движутся к победе".

Чемпионат мира-2018 пройдет в 11 российских городах с 14 июня по 15 июля. Сборная России на групповом этапе выступит в группе А, где сыграет с командами Саудовской Аравии, Египта и Уругвая.