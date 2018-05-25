Квициния о Чемпионате мира FIFA 2018: граница будет работать в прежнем режиме

Согласно Указу президента России "Об особенностях применения усиленных мер безопасности в период проведения в Российской Федерации Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года" от 25 мая, в 11 регионах, принимающих турнир, ужесточается контроль за обеспечением безопасности.

СУХУМ, 25 мая – Sputnik. Никаких ограничений в отношении граждан, пересекающих границу на пассажирском транспорте или пешком, вводиться не будет, российско-абхазская граница на контрольно-пропускном пункте "Псоу" будет работать в штатном режиме, сказал в интервью на радио Sputnik заместитель председателя Государственного таможенного комитета Ушанги Квициния.

"Усиливаются наряды с нашей стороны, эта работа началась на нашей границе с Грузией. Меры безопасности не такие жесткие, как при Олимпиаде, потому что тогда все соревнования проходили непосредственно в Сочи. Чемпионат мира проходит по всей России, поэтому ограничения непосредственно в дни проведения матчей", — добавил он.

Никаких проблем с пересечением границы в дни проведения игр Чемпионата мира не будет, подчеркнул Квициния.

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По словам Ушанги Квициния, определен перечень контролируемых зон для допуска людей и транспортных средств у въезда в Сочи.

"В него входят зоны по внешнему периметру безопасности стадионов, территории тренировочных площадок, гостиниц для размещения сборных команд, судейских бригад, штаб-квартир FIFA, территории по периметру удаленных пунктов досмотра грузов, площадки для проведения фестиваля болельщиков, места размещения пресс-центров неаккредитованных СМИ, территории по периметру мест хранения спецтранспорта", — перечислил он.

При въезде в Сочи будет установлен дополнительный пункт, который будет осуществлять контроль в дни проведения матчей с 00:00.

"Но это не говорит о том, что речь идет о машинах, следующих в Абхазию, это в том числе следующие в Сочи, это те же транспортные средства, осуществляющие перевозку товаров в адрес наших участников внешнеэкономической деятельности. Многие из этих транспортных компаний, вероятнее всего, будут иметь разрешения, аккредитацию. Мы не можем это утверждать с уверенностью, но в зависимости от самой компании перевозчика они могли бы получить лицензии и в отношении этих транспортных средств. Ограничений не будет", — подчеркнул Ушанги Квициния.

В период проведения чемпионата объекты инфраструктуры в городах, принимающих турнир, подлежат усиленной охране. С 25 мая по 25 июля все массовые акции будут согласовываться с полицией и органами безопасности. Места, маршруты, время митингов, демонстраций, пикетов и шествий определяются органами исполнительной власти регионов.

Кроме того, запрещается продажа гражданского, служебного, боевого ручного стрелкового и холодного оружия и боеприпасов. В этот перечень также вошли взрывчатка и ядовитые вещества, за исключением зарегистрированных в России лекарств. Контроль за соблюдением запрета поручен Росгвардии.

Согласно Указу президента России "Об особенностях применения усиленных мер безопасности в период проведения в Российской Федерации Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года" от 25 мая, в 11 регионах, принимающих турнир, ужесточается контроль за обеспечением безопасности.