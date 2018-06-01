Нашли компромисс: как будут работать транспортники из Абхазии во время ЧМ

На время Чемпионата мира по футболу были введены временные ограничения на передвижение автобусов, осуществляющих нерегулярные перевозки.

СУХУМ, 1 июн – Sputnik, Сария Кварацхелия. На время проведения Чемпионата мира по футболу транспортникам из Абхазии, осуществляющим нерегулярные перевозки, необходимо оснастить автобусы бортовым устройством "Платон" и зарегистрироваться на сайте Транспортной дирекции ЧМ-2018, рассказал корреспонденту Sputnik замминистра по курорту и туризму Астамур Ахба.

"В летнее время абхазские водители осуществляют перевозки по экскурсионным программам из Сочи в Абхазию. В связи с тем, что перед Чемпионатом мира усилили меры безопасности, было принято решение оснастить автобусы категории М1 и М2 бортовой системой "Платон". Теперь водителям необходимо установить эту систему в автобусе, а затем зарегистрироваться на сайте Транспортной дирекции ЧМ-2018", – сказал он.

"Платон" (объект системы взимания платы – ред.) начнут выдавать в Сочи со 2 июня. По словам Ахба, на получение бортовых систем из Абхазии уже подали документы более 100 водителей.

© Sputnik . Кирилл Каллиников Экскурсионные автобусы Абхазии оснастят системой ГЛОНАСС

"Они получат систему, зарегистрируются на сайте, откроют личный кабинет и при каждом въезде в Сочи будут направлять уведомления по ссылке и беспрепятственно осуществлять перевозку. То есть для них уже не будет ограничений. Ссылку на портал можно будет найти на сайте Министерства по курорту и туризму", – добавил Ахба.

Правительство Абхазии и правительство России заключили транспортное соглашение в Москве в 2011 году. Согласно этому документу транспортники из Абхазии могут осуществлять регулярные и нерегулярные перевозки пассажиров из Абхазии в Россию. Дополнительными требованиями к водителям автобусов категории М1 и М2 на время ЧМ стали установка бортового устройства "Платон" и регистрация на специализированном сайте.