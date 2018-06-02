Космонавты сыграли в футбол мячом первого матча ЧМ-2018

Космонавты, одетые в футболки с логотипами ЧМ-2018, пытались забить друг другу гол на борту МКС.

Российские космонавты Антон Шкаплеров и бортинженер Олег Артемьев сыграли в футбол на борту МКС мячом Telstar-18, который вернется на Землю 3 июня и откроет чемпионат мира по футболу в России.

Первый матч мундиаля состоится 14 июня в 18:00 в Москве между командами России и Саудовской Аравии.

Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Волгограде, Калининграде, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Казани, Самаре, Саранске, Сочи и Ростове-на-Дону.

Всю информацию о предстоящем чемпионате мира по футболу в России можно найти в спецпроекте FIFA 2018.