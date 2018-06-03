18:33 03 Июня 2018
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Утвержден окончательный состав сборной России по футболу на Чемпионат мира

© Sputnik . Александр Вильф
ФИФА-2018
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Чемпионат мира по футболу впервые пройдет в России с 14 июня по 15 июля. Матчи будут сыграны на 12 стадионах в 11 городах.

СУХУМ, 3 июн — Sputnik. Российский футбольный союз (РФС) на своем официальном сайте опубликовал окончательный состав сборной России на домашний Чемпионат мира-2018, сообщает РИА Новости.

Полностью состав выглядит следующим образом:

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Вратари: Игорь Акинфеев (ЦСКА), Владимир Габулов ("Брюгге" Бельгия), Андрей Лунев ("Зенит");

Защитники: Владимир Гранат ("Рубин"), Сергей Игнашевич (ЦСКА), Федор Кудряшов ("Рубин"), Илья Кутепов ("Спартак"), Андрей Семенов ("Ахмат"), Игорь Смольников ("Зенит"), Марио Фернандес (ЦСКА);

Полузащитники: Юрий Газинский ("Краснодар"), Александр Головин, Алан Дзагоев (оба — ЦСКА). Александр Ерохин, Юрий Жирков, Далер Кузяев (все — "Зенит"), Роман Зобнин, Александр Самедов (оба — "Спартак"), Антон Миранчук ("Локомотив"), Денис Черышев ("Вильярреал" Испания).

Нападающие: Артем Дзюба ("Арсенал", Тула). Алексей Миранчук ("Локомотив"), Федор Смолов ("Краснодар").

В окончательный состав команды из расширенного списка не попали: голкипер Сослан Джанаев, защитники — Роман Нойштедтер, Константин Рауш, полузащитник — Александр Ташаев и форвард Федор Чалов.

Сборная России на групповом этапе Чемпионата мира встретится с командами Саудовской Аравии, Египта и Уругвая.




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