Путин рассказал, какая цель у России на ЧМ-2018

Чемпионат мира по футболу впервые пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года, матчи состоятся в 11 городах страны.

СУХУМ, 6 июн — Sputnik. Самой главной целью России, как страны-организатора, на Чемпионате мира по футболу должно стать достойное проведение этого турнира, заявил президент России Владимир Путин.

"Сделать, чтобы он был праздником для миллионов любителей футбола во всем мире. Это будет самым главным нашим достижением", — добавил президент в интервью Медиакорпорации Китая, пишет Р-Спорт.

Глава России рассчитывает, что национальная сборная по футболу во время чемпионата мира по футболу будет играть достойно и бороться до конца, несмотря на то, что в последнее время больших результатов не показывала.

"Я должен констатировать, это факт: к сожалению, наша сборная за последнее время больших результатов не показывала. Но мы очень рассчитываем, все болельщики и все любители футбола России, рассчитываем, что сборная будет играть достойно, покажет современный, интересный, красивый футбол и будет бороться до конца", — заявил Путин.

На чемпионате мира сборная России сыграет в группе A, где ее соперниками будут команды Саудовской Аравии (матч пройдет 14 июня в "Лужниках"), Египта (19 июня в Санкт-Петербурге) и Уругвая (25 июня в Самаре).