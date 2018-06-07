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Моуринью: сборная России выйдет в заключительную стадию Чемпионата мира-2018

© Sputnik . Виталий Белоусов
ФИФА-2018
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Наставник "Красных дьяволов" полагает, что первое место в группе займет сборная Уругвая

СУХУМ, 7 июн — Sputnik. Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью считает, что сборная России по футболу выйдет в заключительную стадию Чемпионата мира-2018 со второго места в группе, сообщает Р-Спорт.

"Я думаю, сборная России выйдет из группы со второго места. А решающим матчем станет их противостояние с командой Египта", — сказал Моуринью, который стал аналитиком телеканала RT.

Наставник "Красных дьяволов" полагает, что первое место в группе займет сборная Уругвая.

На чемпионате мира сборная России сыграет в группе A, где ее соперниками будут команды Саудовской Аравии (14 июнь, Москва, стадион "Лужники"), Египта (19 июнь, Санкт-Петербург) и Уругвая (25 июнь, Самара).

Всю информацию о предстоящем чемпионате мира по футболу в России можно найти в спецпроекте FIFA-2018.

 




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