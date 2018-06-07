Добро пожаловать, но есть правила: как посетить Абхазию без "приключений"

О том, как будет организована работа пограничной службы Абхазии во время проведения Чемпионата мира по футболу, как иностранные граждане могут попасть в республику, читайте в материале Sputnik.

Бадрак Авидзба, Sputnik.

Соседний Сочи готовится ко второму важному в современной российской истории международному событию – Чемпионату мира FIFA-2018. В Абхазии ожидают, что гости и участники спортивного праздника в свободное от футбольных баталий время захотят посетить и достопримечательности соседней республики.

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Заместитель председателя СГБ Абхазии, начальник погранотряда Нодар Чачхиани сообщил Sputnik, что абхазские пограничники готовы к особому режиму службы во время проведения в России мирового первенства по футболу.

"Те игры Чемпионата мира по футболу, который будут проходить в Сочи, нас врасплох не застали, у нас есть план, согласованный с российской стороной еще в прошлом году", — сказал Нодар Чачхиани.

Он добавил, что абхазские пограничники также готовы и к увеличению потока туристов в республику в дни мундиаля.

"Иностранный гражданин, пересекающий границу с Абхазией должен получить визу, либо иметь при себе приглашение, либо получить визу непосредственно на пункте пропуска. Там находится визовая служба МИДа, представители находятся там, которые непосредственно на границе выдают визы", — объяснил он.

Здесь следует уточнить, что не на все страны распространяется визовый режим. Так обладатели паспортов Российской Федерации, Никарагуа, Тувалу, Приднестровской Молдавской Республики и Южной Осетии могут находиться в Абхазии без оформления виз. © Sputnik / Томас Тхайцук Квициния о Чемпионате мира FIFA 2018: граница будет работать в прежнем режиме

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Они также не потребуются, если иностранцы, за исключением граждан Грузии, посещают республику в составе организованной экскурсионной группы на срок не более 24 часов. А вот граждане Белоруссии и Казахстана могут находиться в стране без визы дольше, но не более двух недель.

Во всех остальных случаях нужно получить визу, и занятие это нехлопотное. Достаточно заполнить анкету на сайте МИДа Абхазии www.mfaapsny.org. Консульской службе отводится на обработку запроса семь дней. Для тех, кто посещает Абхазию не в первый раз, сроки рассмотрения могут быть сокращены. Не обязательно ехать за получением визы в Сухум, ее могут выдать на КПП "Псоу".

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Разрешение на въезд в Абхазию отправляется на адрес электронной почты, указанный в анкете или по факсу.

Обеспечение безопасности

Заместитель председателя СГБ, начальник погранотряда Нодар Чачхиани отметил, что меры безопасности, предпринимаемые российской стороной, были опробованы на зимней Олимпиаде 2014 года.

"Эти меры себя оправдали, там разнородные силы и средства задействованы в обеспечении безопасности государственной границы и приграничной зоны, а также ФСБ во взаимодействии с другими ведомствами обеспечивает безопасность в Сочи и Краснодарском крае", — рассказал Чачхиани.

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Абхазия как страна, граничащая с Российской Федерацией, участвует в обеспечении безопасности проведения футбольного Чемпионата мира.

"Пограничная безопасность не бывает односторонней, в этом принимают участие обе стороны. Мы нарастим группировку пограничных сил и средств на "зеленой" границе на участке "Псоу" по естественному водоразделу, выше в горном участке. Пункт пропуска получил дополнительные указания, эти указания легли в план на год, это не какие-то экстремальные решения", — подчеркнул он.

Никаких режимных ограничений на время проведения мирового первенства не предусмотрено, отметил Чачхиани.

"Меня часто спрашивают, собирается ли российская сторона закрывать пункт пропуска. Никаких ограничений вводиться не будет, во всяком случае на текущий момент мне об этом с российской стороны не сообщено", — заявил начальник погранотряда.

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Единственное условие – грузовой и пассажирский автотранспорт, пересекающий государственную границу и находящийся на режимной территории Краснодарского края, должен быть оборудован системой ГЛОНАСС.

"Система ГЛОНАСС должна стоять в этих автомобилях, это режимная мера для того, чтобы знать в любой момент времени, где какая машина находится, никаких других ограничений нет", — объяснил он.

Чемпионат мира по футболу впервые пройдет в России с 14 июня по 15 июля. Матчи будут сыграны на 12 стадионах в 11 городах: Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи и Екатеринбурге.

Всю информацию о предстоящем Чемпионате мира по футболу 2018 года в России можно найти в спецпроекте FIFA-2018.