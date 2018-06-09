12:12 09 Июня 2018
Чемпионат мира по футболу 2018

Добро пожаловать в Россию!

Официальный клип на гимн ЧМ-2018

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Темы:
Лучшие видео о Чемпионате мира по футболу 2018 в России (21)
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© YouTube/NickyJamTV

Видеоролик появился в сети накануне, 8 июня, и уже набрал почти четыре миллиона просмотров.

Композицию под названием Live It Up исполнили актер и хип-хоп исполнитель Уилл Смит, Ники Джем и албанская певица Эра Истрефи. Продюсером выступил американец Diplo. Смит, Джем и Истрефи споют перед финальным матчем чемпионата мира, который состоится 15 июля в "Лужниках".

Чемпионат мира по футболу впервые пройдет на территории России с 14 июня по 15 июля в 11 городах: Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи, Казани, Калининграде, Волгограде, Нижнем Новгороде и Екатеринбурге.

Темы:
Лучшие видео о Чемпионате мира по футболу 2018 в России (21)



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