Робби Уильямс о выступлении на открытии ЧМ-2018: детская мечта

Ранее сообщалось, что испанский оперный певец Пласидо Доминго, его перуанский коллега Хуан Диего Флорес и Аида Гарифуллина примут участие в гала-концерте, приуроченном к открытию Чемпионата мира по футболу 2018 года в России.

СУХУМ, 11 июн — Sputnik. Британский певец Робби Уильямс выступит на церемонии открытия Чемпионата мира по футболу 2018 года, сообщает RT.

Помогать Уильямсу на сцене будет солистка Венской государственной оперы Аида Гарифуллина. Артисты выступят перед матчем Россия — Саудовская Аравия, который пройдет 14 июня в "Лужниках". В церемонии также примет участие двукратный чемпион мира по футболу бразилец Роналдо.

"Я так счастлив, я просто в восторге от того, что снова приеду в Россию, на этот раз ради такого уникального выступления. Я многого достиг, но открывать ЧМ на глазах у 80 тысяч зрителей на трибунах стадиона и миллионов любителей игры по всему миру — это просто детская мечта", — цитирует Уильямса пресс-служба Международной федерации футбола (ФИФА).

В программу церемонии открытия ЧМ-2018, которая начнётся за полчаса до матча Россия — Саудовская Аравия, входят музыкальные номера.