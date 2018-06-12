14:45 12 Июня 2018
Чемпионат мира по футболу 2018

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Мозаичные картины со звездами футбола собрали в Казани

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Лучшие видео о Чемпионате мира по футболу 2018 в России (26)
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Мозаичные картины со звездами футбола - Лионелем Месси и Мохамедом Салахом собрали художники в Казани в преддверии Чемпионата мира по футболу-2018. На их создание ушло два месяца и около 60 кг морской гальки.

Чемпионат мира по футболу впервые пройдет на территории России с 14 июня по 15 июля в 11 городах: Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи, Казани, Калининграде, Волгограде, Нижнем Новгороде и Екатеринбурге.

Темы:
Лучшие видео о Чемпионате мира по футболу 2018 в России (26)



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