Мозаичные картины со звездами футбола собрали в Казани

Чемпионат мира по футболу впервые пройдет на территории России с 14 июня по 15 июля в 11 городах: Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи, Казани, Калининграде, Волгограде, Нижнем Новгороде и Екатеринбурге.
Мозаичные картины со звездами футбола - Лионелем Месси и Мохамедом Салахом собрали художники в Казани в преддверии Чемпионата мира по футболу-2018. На их создание ушло два месяца и около 60 кг морской гальки.
Чемпионат мира по футболу впервые пройдет на территории России с 14 июня по 15 июля в 11 городах: Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи, Казани, Калининграде, Волгограде, Нижнем Новгороде и Екатеринбурге.
Главный тренер национальной сборной Абхазии Беслан Аджинджал и футболисты Лаша Когония и Шабат Логуа подвели итоги участия команды в Чемпионате мира по футболу ConIFA-2018.
Об участи Сухумского Дома юношества в IV Международном фестивале культуры Фазиля Искандера "Стоянка человека", о "Грушевом компоте" и литературных экскурсиях рассказала в интервью директор СДЮ Елена Кобахия.
Работы по эксгумации тел погибших в ходе Отечественной войны народа Абхазии проводятся на территории всей республики Международным движением Красного Креста и Красного Полумесяца с 2013 года.
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Китайская компания Changan Automobile Group намерена открыть в Узбекистане завод электромобилей.
"Серебряный голос России" Олег Погудин дал интервью Sputnik Эстония после аншлагового концерта в Таллинне.
Радиоведущий Гурам Карсанов рассказал о проблеме Южной Осетии с утилизацией мусора и путях ее решения.
В Азербайджане задержали лжегадалку, которая выманивала у доверчивых граждан деньги и драгоценности, - жертвами обмана стали жители пяти районов страны.
Археолог рассказал об уникальной находке, обнаруженной во время раскопок на месте усыпальницы армянских царей в селе Ахцк.