Футболисты Абхазии признались, за кого будут болеть на Чемпионате мира - 2018

Первый в истории Чемпионат мира по футболу на территории России пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года.

СУХУМ, 12 июн – Sputnik, Бадрак Авидзба. Главный тренер сборной Абхазии по футболу Беслан Аджинджал сказал, что надеется на победу команды Франции на предстоящем Чемпионате мира по футболу FIFA-2018 в России.

"Так как итальянцев нет на Чемпионате мира, хочу, чтобы победили французы. Я считаю, что у них очень хорошая сборная, там просто сумасшедшее поколение молодых футболистов, которые реально могут стать чемпионами мира", — отметил Беслан Аджинджал.

Капитан сборной Абхазии по футболу Шабат Логуа будет болеть за команду Бразилии на мундиале.

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"Я болею за сборную России, надеюсь, что они удачно выступят на Чемпионате мира", — подчеркнул полузащитник национальной сборной Абхазии Лаша Когония.

Беслан Аджинджал также сказал, что будет поддерживать Россию, но, по его мнению, на этом чемпионате она не сможет стать первой.

"Именно на этом Чемпионате мира сборная России не станет чемпионом, может быть, на следующем, но не думаю, что это произойдет сейчас, мне кажется, что это будет сборная Франции", — отметил он.

Первый в истории Чемпионат мира по футболу на территории России пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи турнира будут сыграны в Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Екатеринбурге и Сочи. В турнире помимо команды страны-хозяйки примут участие еще представители 31 страны.