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Все на футбол: Sputnik откроет в Сухуме фан-зону для болельщиков

© Sputnik / Томас Тхайцук
ФИФА-2018
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Sputnik Абхазия совместно с "Guarap Hall" с 14 июня по 15 июля откроет для любителей футбола фан-зону и предоставит возможность следить за играми любимых команд в новом формате, в приятной "спортивной" компании и дружеской атмосфере.

СУХУМ, 12 июн — Sputnik. SputnikFanZone – новый проект информационного агентства Sputnik и "Guarap Hall" для всех фанатов футбола. Абхазские любители немецкого, бразильского, английского и, конечно, российского футбола смогут погрузиться в спортивную атмосферу вместе с профессиональными комментаторами – абхазскими тренерами, футболистами и экспертами.

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Фан-зона откроет свои двери для болельщиков 14 июня в 17:00 в Сухуме, по улице Калмыкова, 2, и в первый же день транслирует игру. Поклонники футбола могут забронировать столы по телефону +7 (940) 708-90-90. Зрители также смогут участвовать в розыгрыше призов и попробовать удачу в футбольной лотерее.

Всю информацию о предстоящем чемпионате мира по футболу в России можно найти в спецпроекте FIFA-2018.

Sputnik Абхазия начал работу в стране в декабре 2014 года. Активы агентства включают информационный портал на абхазском и русском языках, радио и высокотехнологичный мультимедийный пресс-центр. Портал Sputnik Абхазия занимает первое место среди интернет-СМИ страны*.

Sputnik Абхазия является частью международного информационного агентства и радио с мультимедийными информационными центрами в десятках стран. Sputnik включает в себя сайты более чем на 30 языках, аналоговое и цифровое радиовещание, мобильные приложения и страницы в социальных сетях. Для подписчиков новостные ленты Sputnik круглосуточно выходят на английском, арабском, испанском, китайском языках.

* По данным LiveInternet на 1 мая 2018 года.




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