Все на футбол: Sputnik откроет в Сухуме фан-зону для болельщиков

СУХУМ, 12 июн — Sputnik. SputnikFanZone – новый проект информационного агентства Sputnik и "Guarap Hall" для всех фанатов футбола. Абхазские любители немецкого, бразильского, английского и, конечно, российского футбола смогут погрузиться в спортивную атмосферу вместе с профессиональными комментаторами – абхазскими тренерами, футболистами и экспертами.
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Фан-зона откроет свои двери для болельщиков 14 июня в 17:00 в Сухуме, по улице Калмыкова, 2, и в первый же день транслирует игру. Поклонники футбола могут забронировать столы по телефону +7 (940) 708-90-90. Зрители также смогут участвовать в розыгрыше призов и попробовать удачу в футбольной лотерее.
Всю информацию о предстоящем чемпионате мира по футболу в России можно найти в спецпроекте FIFA-2018.
Sputnik Абхазия начал работу в стране в декабре 2014 года. Активы агентства включают информационный портал на абхазском и русском языках, радио и высокотехнологичный мультимедийный пресс-центр. Портал Sputnik Абхазия занимает первое место среди интернет-СМИ страны*.
Sputnik Абхазия является частью международного информационного агентства и радио с мультимедийными информационными центрами в десятках стран. Sputnik включает в себя сайты более чем на 30 языках, аналоговое и цифровое радиовещание, мобильные приложения и страницы в социальных сетях. Для подписчиков новостные ленты Sputnik круглосуточно выходят на английском, арабском, испанском, китайском языках.
* По данным LiveInternet на 1 мая 2018 года.