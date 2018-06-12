Лузеры мундиаля – кого не ждут в России

Послезавтра в России стартует чемпионат мира по футболу. На нем сыграют лучшие из лучших, но не все. Кого-то не взял тренер, чья-то сборная не отобралась на турнир, а кого-то скосила травма.

Сборная команда тех, кого главные тренеры по разным причинам не взяли на ЧМ-2018, вполне могла бы побороться, как минимум, за четвертьфинал, считает колумнист Sputnik Казахстан.

11 "отцепленных":

вратарь – Бернд Лено (Германия);

защитники – Шкодран Мустафи (Германия) – Крис Смоллинг (Англия) – Алекс Сандро (Бразилия);

полузащитники – Эмре Джан (Германия) – Адриен Рабьо (Франция) – Раджа Наингголан (Бельгия) – Лерой Сане (Германия);

нападающие – Златан Ибрагимович (Швеция) – Карим Бензема (Франция) – Мауро Икарди (Аргентина).

Как видно, большую часть моей команды составляют игроки сборной Германии. У немцев исполнителей действительно гораздо больше, чем может вместить заявка из 23 человек.

© Sputnik / Томас Тхайцук Все на футбол: Sputnik откроет в Сухуме фан-зону для болельщиков

Вратарю "Байера" Бернду Лено, приезжавшему год назад в Россию на Кубок конфедераций, Йоахим Лев предпочел Мануэля Нойера, хоть тот и пропустил весь сезон из-за травмы, барселонца Марка-Андре тер Штегена и парижанина Кевина Траппа.

Эмре Джан тоже "приболел" в концовке сезона, но успел поправиться и даже вышел на замену в киевском финале Лиги чемпионов. Но этого оказалось недостаточно.

Лерой Сане – лучший молодой футболист Английской премьер-лиги – поплатился то ли за свою узконаправленную специализацию, то ли за длинный язык. Говорят, Сане был так уверен в попадании в окончательный состав бундестим, что даже потроллил по этому поводу своего ровесника Тимо Вернера. Вернера в Россию взяли, а Сане – нет. Официальная версия: Германии нужны командные игроки, могущие действовать на нескольких позициях, а не технари-индивидуалисты.

Наиболее же странным выглядит отсутствие Шкодрана Мустафи, который и обороняться, и атаковать умеет, особенно со "второго этажа". Странным, потому что Джером Боатенг только что после травмы, а Никлас Зюле слишком прямолинеен. Но в качестве замены Боатенгу или Матсу Хуммельсу Лев рассматривает, прежде всего, Антонио Рюдигера из "Челси". И Мустафи попал только в мою сборную.

В сборной Англии Гарет Саутгейт как будто решил не брать в команду больше одного центрального защитника "Манчестер Юнайтед". В итоге выбор пал на Фила Джонса, а Крис Смоллинг остался дома. Вопросы те же, что и в случае с Мустафи. Гари Кэхилл и Джон Стоунз очень мало играли в этом сезоне, Харри Магуайр не имеет вообще никакого международного опыта. В отличие от Смоллинга, который небезгрешен, но сборной определенно помог бы.

© Sputnik . Владимир Астапкович Стало известно имя судьи первого матча ЧМ- 2018

Жертвой той же логики, что и Сане, стал в обороне сборной Бразилии Алекс Сандро. У главного тренера пентакампеонов Тите есть мадридцы – креативный Марселу и жесткий Филипе Луис. Бегунок из "Ювентуса" при таком раскладе оказался лишним.

Француз Адриен Рабьо и бельгиец Раджа Наингголан — в центре скандалов. Рабьо – после своего невключения в основной список сборной, Наингголан – до. Оказавшись лишь в резерве, Адриен публично набросился (слава богу, в вербальной форме) на главного тренера Дидье Дешама, отказавшись в будущем играть за национальную команду. Наингголан же так часто находился во всевозможной светской и околосветской хронике (вождение в нетрезвом виде, курение в прямом эфире в соцсетях), что Роберто Мартинес наверняка посчитал его деструктивным для коллектива элементом.

Тройка нападающих выглядит круто и харизматично, но про всех давно было ясно, что в Россию они не приедут. Ибрагимович сам ушел из сборной Швеции после Евро-2016, а когда скандинавы сенсационно выбили Италию, Златан стал намекать, что может и вернуться, если попросят, но тут уже на принцип пошел главный тренер Янне Андерссон – кто добывал путевку на ЧМ, тот и заслужил. Ибра окажется на чемпионате мира в России, но только как лицо спонсора FIFA — платежной системы Visa.

Карим Бензема давно игнорируется Дешамом – не надо было водить дружбу с сомнительными личностями, шантажирующими других игроков сборной. Что касается капитана миланского "Интера" Мауро Икарди, то тут все смешалось: и личное (давнишний скандал с уходом к Мауро бывшей жены нападающего Макси Лопеса), и тактическое (у Аргентины запредельное число классных форвардов – Агуэро, Игуаин или Дибала будут сидеть на лавке), и объективное (когда ему давали шанс, Икарди слабо играл за сборную).

Команда из футболистов, которые наверняка сыграли бы в России и даже были в окончательных заявках, но тут вмешались травмы, выглядит не столь мощно. Но из группы она вышла бы. Причем, любой.

11 "сломанных":

вратарь – Серхио Ромеро (Аргентина);

защитники – Дани Алвес (Бразилия) – Лоран Косьельни (Франция) – Георгий Джикия (Россия);

полузащитники – Мануэль Лансини (Аргентина) – Серж Гнабри (Германия) – Любомир Фейса (Сербия) – Алекс Окслейд-Чемберлен (Англия) – Димитри Пайет (Франция);

нападающие – Александр Кокорин (Россия) – Никлас Бендтнер (Дания).



© Sputnik . Максим Богодвид Футболисты Абхазии признались, за кого будут болеть на Чемпионате мира - 2018

Больше остальных пострадала сборная России – три центральных защитника (помимо Джикии, это Виктор Васин и Руслан Камболов) и основной форвард, Аргентина потеряла основного голкипера, а Бразилия – баланс состава (все-таки Данилу и Фагнер значительно уступают Дани Алвесу).

Завершает подборку досрочных лузеров ЧМ-2018 команда, составленная из футболистов, чьи сборные не прошли квалификацию. Это все, конечно, домыслы, но, мне кажется, что такая сборная да с хорошим тренером могла бы даже выиграть чемпионат мира.

11 "споткнувшихся":

вратарь – Джанлуиджи Буффон (Италия);

защитники – Луис Антонио Валенсия (Эквадор) – Эрик Байи (Кот-д'Ивуар) – Виргил ван Дейк (Голландия) – Давид Алаба (Австрия);

полузащитники – Рияд Махрез (Алжир) – Миралем Пьянич (Босния и Герцеговина) – Марек Гамшик (Словакия) – Гарет Бэйл (Уэльс);

нападающие – Пьер-Эмерик Обамеянг (Габон) – Алексис Санчес (Чили).



Чемпионат мира по футболу впервые пройдет в России с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах: Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи и Екатеринбурге.