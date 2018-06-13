22:11 13 Июня 2018
Чемпионат мира по футболу 2018

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Рабочая поездка президента РФ В. Путина в Сочи

Путин будет участвовать в открытии ЧМ-2018

© Sputnik . Сергей Гунеев
ФИФА-2018
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Чемпионат мира по футболу впервые пройдет в России с 14 июня по 15 июля. Матчи будут сыграны на 12 стадионах в 11 городах.

СУХУМ, 13 июн — Sputnik. В Кремле подтвердили, что президент России Владимир Путин примет участие в церемонии открытия ЧМ-2018 и посмотрит стартовый матч между сборными командами России и Саудовской Аравии, сообщает РИА Новости.

"Четырнадцатого июня на стадионе "Лужники" Владимир Путин примет участие в торжественной церемонии открытия Чемпионата мира по футболу 2018 и посмотрит стартовый матч чемпионата между сборными командами России и Саудовской Аравии", — говорится в сообщении.

Планируется, что церемонию, в частности, также посетят президент Абхазии Рауль Хаджимба, президент Азербайджана Ильхам Алиев, премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Белоруссии Александр Лукашенко, президент Боливии Эво Моралес, президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков, председатель президиума верховного народного собрания КНДР Ким Ён Нам, председатель Совета министров Ливана Саад Харири, президент Молдавии Игорь Додон, президент Панамы Хуан Карлос Варела, избранный президент Парагвая Марио Абдо Бенитес, президент Руанды Поль Кагаме, наследный принц Саудовской Аравии Сальман Аль Сауд, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, президент Южной Осетии Анатолий Бибилов.




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