Объявлен состав сборной России на матч открытия ЧМ-2018

СУХУМ, 14 июн — Sputnik. Тренерский штаб сборной России по футболу объявил состав на матч открытия чемпионата мира — 2018, сообщает Р-Спорт.
Против Саудовской Аравии сыграют:
- вратарь — Игорь Акинфеев;
- защитники — Марио Фернандес, Илья Кутепов, Сергей Игнашевич, Юрий Жирков;
- полузащитники: Юрий Газинский, Роман Зобнин, Александр Самедов, Александр Головин, Алан Дзагоев;
- нападающий — Федор Смолов.
#ВместеМыКоманда #RUSKSA #RUS #ЧМ2018 pic.twitter.com/RglDVuDX76— Сборная России (@TeamRussia) 14 июня 2018 г.
Из российских клубов в команде больше всего представителей столичного ЦСКА.
Соперник сборной России также объявил состав. За Саудовскую Аравию сыграют:
- вратарь Абдуаллах Аль-Майюф;
- защитники — Мохаммед Аль-Бурайк, Усама Хаусауи, Омар Хаусауи, Яссер Аль-Шахрани;
- полузащитники — Абдулла Отайф, Салем Аль-Досари, Салман Аль-Фарадж, Тайсир Аль-Джассим, Яхья Аль-Шехри;
- нападающий — Мохаммед Аль-Салауи.
Перед встречей состоится 15-минутная церемония открытия турнира.