Россия выигрывает у Саудовской Аравии по итогам первого тайма

Игра проходит в четверг на стадионе "Лужники" в Москве.

СУХУМ, 14 июн — Sputnik. Сборная России выигрывает у команды Саудовской Аравии со счетом 2:0 после первого тайма в матче открытия чемпионата мира по футболу, сообщает Р-Спорт.

Первый гол забил на 12 минуте футболист сборной России Юрий Газинский. Автором второго гола на 43 минуте стал хавбек Денис Черышев, вышедший на замену вместо Дзагоева.

© Sputnik . Антон Денисов Полузащитник сборной Алан Дзагоев

отыграл первые 22 минуты матча открытия чемпионата мира против сборной Саудовской Аравии и покинул поле из-за полученной травмы ноги.

Чемпионат мира проходит в России с 14 июня по 15 июля.