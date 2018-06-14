Россия выигрывает у Саудовской Аравии по итогам первого тайма

СУХУМ, 14 июн — Sputnik. Сборная России выигрывает у команды Саудовской Аравии со счетом 2:0 после первого тайма в матче открытия чемпионата мира по футболу, сообщает Р-Спорт.
Первый гол забил на 12 минуте футболист сборной России Юрий Газинский. Автором второго гола на 43 минуте стал хавбек Денис Черышев, вышедший на замену вместо Дзагоева.
отыграл первые 22 минуты матча открытия чемпионата мира против сборной Саудовской Аравии и покинул поле из-за полученной травмы ноги.
Чемпионат мира проходит в России с 14 июня по 15 июля.