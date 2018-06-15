Футболистов Саудовской Аравии накажут за провал в матче против России

Матч между сборными России и Саудовской Аравии, прошедший в четверг на стадионе "Лужники" в Москве, завершился со счетом 5:0 в пользу сборной России.

СУХУМ, 15 июн — Sputnik. Глава федерации футбола Саудовской Аравии Адель Иззат заявил, что некоторые члены сборной будут наказаны за неудовлетворительный результат в первом матче Чемпионата мира-2018, сообщает портал МАТЧ! © Sputnik . Александр Вильф Пять - ноль: сборная России разгромила сборную Саудовской Аравии

"Мы очень расстроены поражением. Это совершенно неудовлетворительный результат, поскольку он не отражает уровня нашей подготовки. Несколько игроков получат взыскание – вратарь Абдаллах аль-Майюф, нападающий Мохаммад ас-Сахлави и защитник Умар Хавсави", – цитирует главу федерации издание "Аль-Яум ас-Сабиа".

Матч открытия Чемпионата мира-2018 между сборными России и Саудовской Аравии завершился победой россиян со счетом 5:0. Голами отметились Александр Головин, Артем Дзюба, Юрий Газинский и Денис Черышев, который оформил дубль.

Матч открытия посетили президент России Владимир Путин и наследный принц королевства Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд.