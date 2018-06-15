13:12 15 Июня 2018
Чемпионат мира по футболу 2018

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Владимир Шахрин

Уходит боль: лидер "Чайфа" перепел хит под впечатлением от победы России

© Sputnik . Максим Блинов
ФИФА-2018
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Матч между сборными России и Саудовской Аравии, прошедший в четверг на стадионе "Лужники" в Москве, завершился со счетом 5:0 в пользу сборной России.

СУХУМ, 15 июн — Sputnik. Лидер группы "Чайф" перепел хит "Аргентина — Ямайка 5:0" после победы России в первом матче ЧМ-2018, сообщает портал Звезда.

Игроки на поле стадиона Лужники перед началом матча группового этапа чемпионата мира по футболу между сборными России и Саудовской Аравии
© Sputnik . Alexander Vilf
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В своей знаменитой футбольной песне про счет 5:0 Владимир Шахрин заменил слова "какая боль" на "уходит боль".

Лидер культовой группы "Чайф" Владимир Шахрин импровизированно перепел одну из своих известнейших песен "Аргентина — Ямайка 5:0" после победы сборной России над Саудовской Аравией на матче-открытии ЧМ-2018 со счетом 5:0. Видео Шахрин разместил на канале группы "Чайф" в Instagram.

"Уходит боль, уходит боль… Россия — Саудовская Аравия 5:0. Вот я прямо просил, туда, в телевизор — ну, пятую давайте! Молодцы, порадовали старца", — говорит на видео лидер группы.

Матч открытия Чемпионата мира-2018 между сборными России и Саудовской Аравии завершился победой россиян со счетом 5:0. Голами отметились Александр Головин, Артем Дзюба, Юрий Газинский и Денис Черышев, который оформил дубль.

Матч открытия посетили президент России Владимир Путин и наследный принц королевства Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд.




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