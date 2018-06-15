Уходит боль: лидер "Чайфа" перепел хит под впечатлением от победы России

Матч между сборными России и Саудовской Аравии, прошедший в четверг на стадионе "Лужники" в Москве, завершился со счетом 5:0 в пользу сборной России.

СУХУМ, 15 июн — Sputnik. Лидер группы "Чайф" перепел хит "Аргентина — Ямайка 5:0" после победы России в первом матче ЧМ-2018, сообщает портал Звезда. © Sputnik . Alexander Vilf Футболистов Саудовской Аравии накажут за провал в матче против России

В своей знаменитой футбольной песне про счет 5:0 Владимир Шахрин заменил слова "какая боль" на "уходит боль".

Лидер культовой группы "Чайф" Владимир Шахрин импровизированно перепел одну из своих известнейших песен "Аргентина — Ямайка 5:0" после победы сборной России над Саудовской Аравией на матче-открытии ЧМ-2018 со счетом 5:0. Видео Шахрин разместил на канале группы "Чайф" в Instagram.

"Уходит боль, уходит боль… Россия — Саудовская Аравия 5:0. Вот я прямо просил, туда, в телевизор — ну, пятую давайте! Молодцы, порадовали старца", — говорит на видео лидер группы.

Матч открытия Чемпионата мира-2018 между сборными России и Саудовской Аравии завершился победой россиян со счетом 5:0. Голами отметились Александр Головин, Артем Дзюба, Юрий Газинский и Денис Черышев, который оформил дубль.

Матч открытия посетили президент России Владимир Путин и наследный принц королевства Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд.