Без Салаха: форвард Египта не попал в стартовый состав на матч с Уругваем

Салах после травмы плечевого сустава, полученной в конце мая, провел первую тренировку в общей группе только 13 июня. Ранее главный египтян Эктор Купер заявлял, что нападающий сможет сыграть в матче с уругвайцами.

СУХУМ, 15 июн — Sputnik. Нападающий Мохамед Салах не вошел в стартовый состав сборной Египта по футболу на матч группового этапа Чемпионата мира против команды Уругвая, сообщает Р-Спорт со ссылкой на официальный микроблог египетской команды в Twitter.

Встреча соперников сборной России по группе А пройдет в пятницу в Екатеринбурге и начнется в 15:00 мск.

В итоге в нападении сборной Египта с первых минут сыграет Марван Мохсен. Также остался в запасе 45-летний вратарь египтян Эссам Эль-Хадари.

Полностью стартовый состав египетской команды выглядит так: Мохамед эль-Шенави — Ахмед Фатхи, Али Габр, Ахмед Хегази, Мохаммед Абдель-Шафи, Мохамед Эльнени, Тарек Хамед, Амир Варда, Абдаллах Саид, Махмуд Трезеге Хассан, Марван Мохсен.

Уругвай также определил состав на матч: Фернандо Муслера (вратарь), Гильермо Варела, Диего Годин (капитан), Хосе Мария Хименес, Мартин Касерес, Найтан Нандес, Родриго Бентанкур, Матиас Весино, Джорджиан Де Арраскаэта, Луис Суарес, Эдинсон Кавани.