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Футбол. ЧМ-2018. Матч Россия - Саудовская Аравия

Саудовская Аравия опровергла информацию о наказании игроков сборной

© Sputnik . Виталий Белоусов
ФИФА-2018
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Ранее сообщалось, что глава федерации футбола Саудовской Аравии Адель Иззат заявил, что некоторые члены сборной будут наказаны за неудовлетворительный результат в первом матче Чемпионата мира-2018.

СУХУМ, 15 июн — Sputnik. Федерация Саудовской Аравии по футболу опровергла сообщения СМИ о наказании отдельных футболистов саудовской сборной после проигрыша команде России во время первого матча чемпионата мира, который прошел в четверг в Москве, передает Р-Спорт.

Игроки на поле стадиона Лужники перед началом матча группового этапа чемпионата мира по футболу между сборными России и Саудовской Аравии
© Sputnik . Alexander Vilf
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В заявлении, опубликованном своем на сайте, федерации сильно раскритиковала один из арабских телеканалов за неверную интерпретацию слов главы совета директоров федерации Адиля бен Мухаммеда Аззата в социальной сети. После матча со сборной России, в котором команда Саудовской Аравии проиграл со счетом 0:5, саудовский телеканал "Аль-Арабия" разместил в со ссылкой на главу федерации информацию о взыскании с трех игроков сборной за плохую игру во время матча-открытия чемпионата.

"Канал ввел в заблуждение общественное мнение, написав, будто глава федерации возложил ответственность на некоторых игроков сборной за проигрыш нашей команды сборной России, чем унизил одних игроков перед другими, хотя проигрыш матча — это показатель уровня всех команды", — отмечается в заявлении.

В этой связи федерация "высоко оценила позицию и смелость главы генерального управления по спорту и главы олимпийского комитета Турки Аль Шейха", который заявил, что берет на себя полную ответственность за проигрыш команды.

Федерация отметила, что "все будут работать в последующие дни над исправлением ошибок, которые сделали во время прошлого матча для демонстрации приемлемого уровня и достижения хорошего результата в следующих двух матчах в своей группе".




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