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Футбол. ЧМ-2018. Матч Египет - Уругвай

Сборная Уругвая обыграла египтян в матче ЧМ-2018 по футболу

© Sputnik . Павел Лисицын
ФИФА-2018
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В следующем матче 19 июня сборная Египта сыграет с командой России, а сборная Уругвая днем позднее встретится с командой Саудовской Аравии.

СУХУМ, 15 июн — Sputnik. Футболисты сборной Уругвая обыграли команду Египта в матче первого тура группового этапа на Чемпионате мира в России. Игра закончилось со счетом 1:0. Единственный мяч в составе победителей забил Хосе Мария Хименес, сообщает Р-Спорт. 

Футбол. ЧМ-2018. Тренировка сборной Египта
© Sputnik . Павел Лисицын
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Таким образом, после первого тура в группе А лидируют подопечные Станислава Черчесова. В активе российской сборной три очка. Следом с тремя очками, но из-за худшей разницы мячей, идут футболисты Уругвая. На третьем месте расположились египтяне. Замыкают таблицу футболисты Саудовской Аравии.

Во втором туре группового этапа сборная России 19 июня выявит сильнейшего в матче с египтянами. Уругвай днем позже сыграет с футболистами Саудовской Аравии.

Россия впервые принимает чемпионат мира по футболу. Матчи главного футбольного турнира планеты пройдут в 11 городах: Москва, Санкт-Петербург, Казань, Волгоград, Самара, Нижний Новгород, Саранск, Екатеринбург, Ростов-на-Дону, Калининград и Сочи. Финальный матч состоится в столице на стадионе "Лужники" 15 июля.




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