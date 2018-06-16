Французы обыграли австралийцев в матче ЧМ-2018

В следующем матче 21 июня французы сыграют с командой Перу, а сборная Австралии встретится с Данией.

СУХУМ, 16 июн — Sputnik. Сборная Франции обыграла команду Австралии в матче первого тура группового этапа Чемпионате мира — 2018, проходящего в России, сообщает Р-Спорт.

Встреча группы C, состоявшаяся в Казани, завершилась со счетом 2:1 в пользу французов. Все голы зрители увидели во втором тайме. Антуан Гризманн реализовал пенальти на 58-й минуте, на что Австралия четыре минуты спустя ответила голом Миле Единака, также с пенальти. Победный гол на 81-й минуте забил Поль Погба.

В этом матче впервые на турнире применялась система видеопомощи арбитрам (VAR). Благодаря ей на 55-й минуте уругвайский судья Андрес Кунья назначил пенальти в ворота австралийцев.