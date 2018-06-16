23:09 16 Июня 2018
Чемпионат мира по футболу 2018

Добро пожаловать в Россию!

Футбол. ЧМ-2018. Матч Перу - Дания

Дания обыграла Перу в матче ЧМ-2018

© Sputnik . Максим Блинов
ФИФА-2018
Получить короткую ссылку
6 0 0

В следующем матче сборная Дании 21 июня сыграет с командой Австралии в Самаре, а Перу встретится со сборной Франции в Екатеринбурге.

СУХУМ, 16 июн — Sputnik. Футболисты сборной Дании обыграли команду Перу в первом матче группового этапа Чемпионата мира в России, сообщает Р-Спорт.

Единственный гол в матче, который состоялся в Саранске, забил игрок датской команды Юссуф Поульсен на 59-й минуте встречи. До этого перуанец Кристиан Куэва не смог реализовать одиннадцатиметровый удар, назначенный после применения системы видеоповторов.

Лучшим игроком встречи был признан Поульсен.

Как рассказал главный датской команды Оге Харейде, полузащитник Уильям Квист получил серьезную травму. Его дальнейшее участие на мундиале находится под угрозой.




Главные темы

Орбита Sputnik

  • Случаи бытового насилия, архивное фото
    Казахская пленница

    Двадцатиоднолетний житель казахстанского села Шетпе украл односельчанку, которой всего пятнадцать лет, чтобы жениться на ней.

  • Варенное мясо в казане. Архивное фото
    Правила тоя

    Что должен знать каждый кыргыз, чтобы не попасть впросак на тое? Sputnik Кыргызстан дает советы, как правильно готовить праздничные мясные блюда.

  • Детское питание
    В усиленном режиме

    Россельхознадзор вводит режим усиленного лабораторного контроля в отношении продукции семи белорусских предприятий.

  • Воздушный десант США участвует в военных учениях в Литве, архивное фото
    США – не гарант

    Европа не может полагаться только на США в вопросах обеспечения безопасности, заявил латвийский президент Раймондс Вейонис.

  • Вадим Воловой
    Некачественная элита

    Ситуация с кумовством в муниципалитетах Литвы отражает проблему недостаточного качества управленческой элиты республики, считает политолог.

  • МЧС
    Горячая пора

    В Кишиневе в первые же часы работы палаток Генерального инспектората чрезвычайных ситуаций МВД за помощью из-за жары обратились более 1300 человек.

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Опора ЛЭП в виде талисмана чемпионата мира по футболу 2018 волка Забиваки, установленная в Калининградской области
Неделя в объективе: зрелищный старт ЧМ- 2018
Эпицентр спортивного волнения: фан-зона в Сухуме собирает аншлаг
"Эпицентр" спортивного волнения: фан-зона в Сухуме собирает аншлаг
Сервировка стола
Сервировка стола: наглядная инструкция

Соцсети

Sputnikabkhazia