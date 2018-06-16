Дания обыграла Перу в матче ЧМ-2018

В следующем матче сборная Дании 21 июня сыграет с командой Австралии в Самаре, а Перу встретится со сборной Франции в Екатеринбурге.

СУХУМ, 16 июн — Sputnik. Футболисты сборной Дании обыграли команду Перу в первом матче группового этапа Чемпионата мира в России, сообщает Р-Спорт.

Единственный гол в матче, который состоялся в Саранске, забил игрок датской команды Юссуф Поульсен на 59-й минуте встречи. До этого перуанец Кристиан Куэва не смог реализовать одиннадцатиметровый удар, назначенный после применения системы видеоповторов.

Лучшим игроком встречи был признан Поульсен.

Как рассказал главный датской команды Оге Харейде, полузащитник Уильям Квист получил серьезную травму. Его дальнейшее участие на мундиале находится под угрозой.