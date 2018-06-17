21:42 17 Июня 2018
Чемпионат мира по футболу 2018

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Болельщики перед матчем ЧМ-2018 по футболу между сборными Германии и Мексики

Немецкий болельщик приехал на ЧМ на тракторе и похвалил дороги России

© Sputnik . Евгений Одиноков
ФИФА-2018
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Ради поездки на мундиаль Губерт Вирт вместе со своей таксой по кличке Хекс преодолел более двух с половиной тысяч километров.

СУХУМ, 17 июн — Sputnik. Болельщик Губерт Вирт, приехавший на тракторе из Германии на чемпионат мира-2018, отметил качество российских дорог, сообщает Р-Спорт.

"В России отличные дороги, не могу сказать ничего плохого. На тракторе проблем не было никаких", — сказал он РИА Новости.

Ради поездки на мундиаль Вирт вместе со своей таксой по кличке Хекс преодолел более двух с половиной тысяч километров. Трактор, на котором он выехал из города Форххайм, выпущен в 1936 году.

Ранее сообщалось, что билеты немецкому болельщику вручил лично глава департамента спорта и туризма Москвы Николай Гуляев.

Сборная Мексики обыграла команду Германии, действующих чемпионов мира, в матче группового этапа чемпионата мира по футболу в воскресенье, 17 июня.




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