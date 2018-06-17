Сборная Бразилии сыграла вничью с командой Швейцарии на ЧМ-2018

Игра между сборными Бразилии и Швейцарии стала первой на "Ростов Арене" в рамках чемпионата мира.

СУХУМ, 17 июн — Sputnik. Сборная Бразилии по футболу сыграла вничью с командой Швейцарии в матче группового этапа чемпионата мира в России, сообщает Р-Спорт.

Встреча группы Е, состоявшаяся в воскресенье в Ростове-на-Дону, завершилась со счетом 1:1. В составе бразильцев мяч забил Филиппе Коутиньо (20-я минута), у швейцарцев отличился Стивен Цубер (50).

Матч посетили 43019 зрителей,

Пятикратные чемпионы мира далее 22 июня сыграют с командой Коста-Рики в Санкт-Петербурге, швейцарцы в этот же день — с командой Сербии в Калининграде.