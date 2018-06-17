01:28 18 Июня 2018
Чемпионат мира по футболу 2018

Добро пожаловать в Россию!

Футбол. ЧМ-2018. Матч Бразилия - Швейцария

Сборная Бразилии сыграла вничью с командой Швейцарии на ЧМ-2018

© Sputnik . Алексей Мальгавко
ФИФА-2018
Получить короткую ссылку
17 0 0

Игра между сборными Бразилии и Швейцарии стала первой на "Ростов Арене" в рамках чемпионата мира.

СУХУМ, 17 июн — Sputnik. Сборная Бразилии по футболу сыграла вничью с командой Швейцарии в матче группового этапа чемпионата мира в России, сообщает Р-Спорт.

Встреча группы Е, состоявшаяся в воскресенье в Ростове-на-Дону, завершилась со счетом 1:1. В составе бразильцев мяч забил Филиппе Коутиньо (20-я минута), у швейцарцев отличился Стивен Цубер (50).

Матч посетили 43019 зрителей,

Пятикратные чемпионы мира далее 22 июня сыграют с командой Коста-Рики в Санкт-Петербурге, швейцарцы в этот же день — с командой Сербии в Калининграде.




Главные темы

Орбита Sputnik

  • Случаи бытового насилия, архивное фото
    Казахская пленница

    Двадцатиоднолетний житель казахстанского села Шетпе украл односельчанку, которой всего пятнадцать лет, чтобы жениться на ней.

  • Варенное мясо в казане. Архивное фото
    Правила тоя

    Что должен знать каждый кыргыз, чтобы не попасть впросак на тое? Sputnik Кыргызстан дает советы, как правильно готовить праздничные мясные блюда.

  • Детское питание
    В усиленном режиме

    Россельхознадзор вводит режим усиленного лабораторного контроля в отношении продукции семи белорусских предприятий.

  • Воздушный десант США участвует в военных учениях в Литве, архивное фото
    США – не гарант

    Европа не может полагаться только на США в вопросах обеспечения безопасности, заявил латвийский президент Раймондс Вейонис.

  • Вадим Воловой
    Некачественная элита

    Ситуация с кумовством в муниципалитетах Литвы отражает проблему недостаточного качества управленческой элиты республики, считает политолог.

  • МЧС
    Горячая пора

    В Кишиневе в первые же часы работы палаток Генерального инспектората чрезвычайных ситуаций МВД за помощью из-за жары обратились более 1300 человек.

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Капитан сборной Аргентины Диего Марадона с Кубком мира по футболу после победы в матче с Западной Германией, 1986 год
Страны-победители чемпионата мира по футболу
Тату на память о России
Наколи мне Россию: болельщики делают тату в Петербурге в память о ЧМ-2018
Сервировка стола
Сервировка стола: наглядная инструкция

Соцсети

Sputnikabkhazia