17:27 19 Июня 2018
Чемпионат мира по футболу 2018

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Футбол. ЧМ-2018. Матч Россия - Саудовская Аравия

Женщина родила после пятого гола сборной России и назвала сына в честь Головина

© Sputnik . Антон Денисов
ФИФА-2018
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Сборная России 14 июня одержала победу над командой Саудовской Аравии со счетом 5:0 в матче открытия чемпионата мира.

СУХУМ, 19 июн — Sputnik. Пациентка одного из роддомов в Краснодарском крае так рьяно болела за сборную России по футболу, что родила раньше срока и назвала сына в честь забившего гол футболиста Александра Головина, сообщает Р-Спорт.

"Когда шла игра сборной России, в одном из городов Краснодарского края одна пациентка, которая была со сроком беременности 36 недель, так переживала, что начались роды. Она родила в тот момент, когда был забит пятый гол. Поэтому сына, который родился, назвали Александром в честь игрока команды Головина", — рассказал министр здравоохранения Краснодарского края Евгений Филиппов.

Чемпионат мира по футболу впервые проходит в России с 14 июня по 15 июля. Матчи состоятся на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи, Казани, Калининграде, Волгограде, Нижнем Новгороде и Екатеринбурге.




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