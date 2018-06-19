Женщина родила после пятого гола сборной России и назвала сына в честь Головина

Сборная России 14 июня одержала победу над командой Саудовской Аравии со счетом 5:0 в матче открытия чемпионата мира.

СУХУМ, 19 июн — Sputnik. Пациентка одного из роддомов в Краснодарском крае так рьяно болела за сборную России по футболу, что родила раньше срока и назвала сына в честь забившего гол футболиста Александра Головина, сообщает Р-Спорт.

"Когда шла игра сборной России, в одном из городов Краснодарского края одна пациентка, которая была со сроком беременности 36 недель, так переживала, что начались роды. Она родила в тот момент, когда был забит пятый гол. Поэтому сына, который родился, назвали Александром в честь игрока команды Головина", — рассказал министр здравоохранения Краснодарского края Евгений Филиппов.

Чемпионат мира по футболу впервые проходит в России с 14 июня по 15 июля. Матчи состоятся на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи, Казани, Калининграде, Волгограде, Нижнем Новгороде и Екатеринбурге.