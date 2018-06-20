13:57 20 Июня 2018
Чемпионат мира по футболу 2018

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Футбол. ЧМ-2018. Матч Тунис - Англия

Британские СМИ о ЧМ: у болельщиков останутся прекрасные воспоминания

© Sputnik . Александр Кряжев
ФИФА-2018
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В преддверии Чемпионата мира британские СМИ предупреждали английских болельщиков о том, что в России "небезопасно", и не советовали посещать мировое первенство.

СУХУМ, 20 июн — Sputnik. Британское издание The Guardian предполагает, что многие болельщики, приехавшие в Россию для посещения матчей Чемпионата мира по футболу 2018 года, уедут из страны с прекрасными воспоминаниями, сообщает RT.

"Политическая напряженность и все другие проблемы в отношениях с российскими властями никуда не денутся, когда Чемпионат мира закончится, но похоже, что многие болельщики уедут из России с прекрасными воспоминаниями и изменившимся взглядом на страну", — уверяют авторы статьи.

При этом отмечается, что россияне приветливы по отношению к иностранным фанатам, а также счастливы от того, что получили возможность стать хозяевами турнира.

Теги:
безопасность, фанаты, СМИ, футбол, болельщики, Чемпионат мира по футболу 2018, Великобритания, Россия



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