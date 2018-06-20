Британские СМИ о ЧМ: у болельщиков останутся прекрасные воспоминания

В преддверии Чемпионата мира британские СМИ предупреждали английских болельщиков о том, что в России "небезопасно", и не советовали посещать мировое первенство.

СУХУМ, 20 июн — Sputnik. Британское издание The Guardian предполагает, что многие болельщики, приехавшие в Россию для посещения матчей Чемпионата мира по футболу 2018 года, уедут из страны с прекрасными воспоминаниями, сообщает RT.

"Политическая напряженность и все другие проблемы в отношениях с российскими властями никуда не денутся, когда Чемпионат мира закончится, но похоже, что многие болельщики уедут из России с прекрасными воспоминаниями и изменившимся взглядом на страну", — уверяют авторы статьи.

При этом отмечается, что россияне приветливы по отношению к иностранным фанатам, а также счастливы от того, что получили возможность стать хозяевами турнира.