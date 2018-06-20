Город с самым вкусным стрит-фудом выбрали болельщики ЧМ-2018

Чемпионат мира по футболу впервые проходит в России с 14 июня по 15 июля. Матчи состоятся на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи, Казани, Калининграде, Волгограде, Нижнем Новгороде и Екатеринбурге.

СУХУМ, 20 июн —Sputnik. Специалисты определили города ЧМ-2018 с самой вкусной уличной едой. Опросив футбольных болельщиков и туристов в соцсетях, сервис бронирования Tvil.ru установил: по их мнению, лучший стрит-фуд — в городе на Неве. Особенно фанатам понравились шоколадки и пирожные, выполненные в виде футбольных мячей, сообщает RT. © Sputnik . Александр Кряжев Британские СМИ о ЧМ: у болельщиков останутся прекрасные воспоминания

На втором месте в рейтинге находится Москва с ее калачами с начинкой. Третье место завоевала Самара, покорившая болельщиков своими раками и вяленой рыбой. Четвертое и пятое место — у Ростова-на-Дону и Казани. Эти города угодили гастрономическим пристрастиям болельщиков курниками и татарским пирогом "Зур Бэлиш".

Также Санкт-Петербург вошел в тройку лидеров по посещаемости матчей ЧМ-2018. Лидирует здесь Москва (в среднем — 61 тысяча болельщиков за матч), в Петербурге — 63,5 тысяч, а замыкает эту тройку Сочи (43,5 тысячи болельщиков за матч).

Стадион "Зенит-арена" установил новый рекорд посещаемости в прошедшем вчера матче между Россией и Египтом. Игру, согласно отчету ФИФА, посетили 64468 человек. Общая вместимость арены — 68 тысяч человек.