Европейский рекорд по количеству голов за сборную установил Роналду

СУХУМ, 20 июн — Sputnik. Португалец Криштиану Роналду отличился в матче группового этапа Чемпионата мира по футболу против команды Марокко и установил новый рекорд по количеству голов за сборные среди европейских футболистов, передает Р-Спорт. © Sputnik . Алексей Филиппов Войдут ли в историю Месси и Роналду: размышления о ЧМ в России

Встреча группы В между командами Португалии и Марокко проходит в среду на поле московского стадиона "Лужники". Роналду поразил ворота соперника на четвертой минуте, счет стал 1:0 в пользу португальцев.

Этот гол стал для Роналду 85-м в 152 матчах за национальную команду своей страны. Португальский футболист на один мяч обошел венгра Ференца Пушкаша, который забил 84 мяча за 89 матчей, проведенных за сборные Венгрии и Испании. В списке лучших бомбардиров сборных за всю историю мирового футбола Роналду вышел на чистое второе место и теперь уступает только рекордсмену сборной Ирана Али Даеи (109 мячей в 149 матчах).