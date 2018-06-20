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Футбол. ЧМ-2018. Матч Португалия - Марокко

Европейский рекорд по количеству голов за сборную установил Роналду

© Sputnik . Антон Денисов
ФИФА-2018
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Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду один из самых титулованных футболистом мира.

СУХУМ, 20 июн — Sputnik. Португалец Криштиану Роналду отличился в матче группового этапа Чемпионата мира по футболу против команды Марокко и установил новый рекорд по количеству голов за сборные среди европейских футболистов, передает Р-Спорт.

Официальный мяч чемпионата мира по футболу 2018 Telstar 18
© Sputnik . Алексей Филиппов
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Встреча группы В между командами Португалии и Марокко проходит в среду на поле московского стадиона "Лужники". Роналду поразил ворота соперника на четвертой минуте, счет стал 1:0 в пользу португальцев.

Этот гол стал для Роналду 85-м в 152 матчах за национальную команду своей страны. Португальский футболист на один мяч обошел венгра Ференца Пушкаша, который забил 84 мяча за 89 матчей, проведенных за сборные Венгрии и Испании. В списке лучших бомбардиров сборных за всю историю мирового футбола Роналду вышел на чистое второе место и теперь уступает только рекордсмену сборной Ирана Али Даеи (109 мячей в 149 матчах).




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