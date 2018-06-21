17:59 21 Июня 2018
Чемпионат мира по футболу 2018

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Игрок сборной России Алан Дзагоев

Дзагоев может сыграть за сборную России до плей-офф ЧМ-2018

© Sputnik . Алексей Филиппов
ФИФА-2018
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Футболист из Осетии может сыграть вместе с командой на мундиале благодаря положительной динамике восстановления после травмы

СУХУМ, 20 июн — Sputnik. Полузащитник национальной команды России по футболу Алан Дзагоев может вернуться в общую группу сборной до матча россиян в плей-офф.

Футбол. ЧМ-2018. Матч Россия - Саудовская Аравия
© Sputnik . Антон Денисов
Дзагоев повредил мышцы задней поверхности бедра

У спортсмена наблюдается положительная динамика в восстановлении от травмы, которую он получил в ходе игры РоссияСаудовская Аравия. Об этом сообщается на официальной странице российской команды в Twitter.

"Продолжает восстановление после травмы Дзагоев. Отмечается положительная динамика, позволяющая рассчитывать на его возвращение в общую группу до плей-офф", — отмечается в записи.

Дзагоев получил травму мышц задней поверхности бедра в первом матче сборной после открытия чемпионата мира с командой Саудовской Аравии (5:0), который состоялся 14 июня на стадионе "Лужники" в Москве.




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