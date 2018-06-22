Египет подаст жалобу на судейство в матче с Россией на ЧМ

Сборная России во вторник в Санкт-Петербурге победила команду Египта со счетом 3:1. Сборная Египта после поражения лишилась шанса выйти в плей-офф первенства.

СУХУМ, 22 июн — Sputnik. Египетская футбольная ассоциация обжалует в Международной федерации футбола (ФИФА) судейство матча со сборной России на Чемпионате мира, сообщает Р-Спорт со ссылкой на издание FilGoal.

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Как утверждает руководитель ассоциации Хани Абу Реда, судейская бригада допускала очевидные ошибки. Рефери, по его словам, проигнорировал возможность воспользоваться видеоповтором в эпизоде с падением в штрафной площади нападающего "фараонов" Марвана Мохсена, при этом в данной ситуации, по его мнению, должны назначаться пенальти.

Сборная России во вторник в Санкт-Петербурге победила команду Египта со счетом 3:1.

Наставника команды Египта Эктора Купера и весь тренерский штаб, по информации СМИ, руководство Египетской футбольной ассоциации отправило в отставку.

Сборная Египта после поражения лишилась шанса выйти в плей-офф первенства.

Российская сборная после победы команды Уругвая над Саудовской Аравией во втором матче группового этапа ЧМ-2018 обеспечила себе выход в 1/8 финала.