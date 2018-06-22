22:20 22 Июня 2018
Чемпионат мира по футболу 2018

Добро пожаловать в Россию!

Футбол. ЧМ-2018. Матч Нигерия - Исландия

Экс-футболист ЦСКА принес сборной Нигерии победу над исландцами в матче ЧМ

© Sputnik . Алексей Филиппов
ФИФА-2018
Получить короткую ссылку
34 0 0

Встреча группы D, прошедшая в пятницу в Волгограде, завершилась со счетом 2:0.Ч

СУХУМ, 22 июн — Sputnik. Два гола бывшего нападающего московского ЦСКА Ахмеда Мусы принесли футболистам сборной Нигерии победу над командой Исландии в матче группового этапа чемпионата мира-2018 в России, сообщает Р-Спорт.

Встреча группы D, прошедшая в пятницу в Волгограде, завершилась со счетом 2:0. Муса отличился на 49-й и 75-й минутах.

Футбол. ЧМ-2018. Тренировка сборной Нигерии
© Sputnik . Алексей Филиппов
Футбол. ЧМ-2018. Тренировка сборной Нигерии

Чемпионат мира по футболу впервые проходит в России с 14 июня по 15 июля, матчи состоятся в 11 городах: Москве, Петербурге, Волгограде, Екатеринбурге, Казани, Калининграде, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре, Саранске, Сочи.




Главные темы

Орбита Sputnik

  • Министр здравоохранения Елжан Биртанов в ходе поездки в Северо-Казахстанскую область
    Братья и сестры

    Министр здравоохранения Казахстана рассказал о реформах в сестринском деле и вспомнил о том, как работал медбратом.

  • Президент КР Сооронбай Жээнбеков и первая леди Айгуль Токоева на президентской елке в Национальной филармонии имени Токтогула Сатылганова. Архивное фото
    Первые леди

    За каждым успешным мужчиной стоит женщина - Sputnik выяснил, чем занимаются супруги политиков, находящихся у руля власти в Кыргызстане.

  • Молоко, архивное фото
    Теперь можно

    Россельхознадзор отменил запрет на поставки молочной продукции из Беларуси – поставки разрешили предприятиям, включенным в "дорожную карту".

  • Самолет польской авиакомпании LOT
    Вынужденная посадка

    Почему самолет польской авиакомпании, выполнявший рейс из Варшавы в Ригу, спустя полчаса после взлета вернулся в аэропорт польской столицы?

  • Супермаркет
    Успеть до закрытия

    В Литве в последнее воскресенье месяца и по праздничным дням больше не будут работать магазины.

  • Кристина Лесник
    В ожидании

    Вице-премьер по реинтеграции Молдовы рассказала в эфире радиостудии Sputnik, станет ли нынешний год переломным в отношениях Кишинева и Тирасполя.

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Неделя в объективе: футбольный болельщики, йога и Ким Чен Ын
Путин возложил венок на могилу Неизвестного солдата
Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата
Сколько стоит выпускной в Абхазии
Во сколько обойдется выпускной вечер в 2018 году

Соцсети

Sputnikabkhazia