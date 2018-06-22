Экс-футболист ЦСКА принес сборной Нигерии победу над исландцами в матче ЧМ

Встреча группы D, прошедшая в пятницу в Волгограде, завершилась со счетом 2:0.Ч

СУХУМ, 22 июн — Sputnik. Два гола бывшего нападающего московского ЦСКА Ахмеда Мусы принесли футболистам сборной Нигерии победу над командой Исландии в матче группового этапа чемпионата мира-2018 в России, сообщает Р-Спорт.

Встреча группы D, прошедшая в пятницу в Волгограде, завершилась со счетом 2:0. Муса отличился на 49-й и 75-й минутах.

© Sputnik . Алексей Филиппов Футбол. ЧМ-2018. Тренировка сборной Нигерии

Чемпионат мира по футболу впервые проходит в России с 14 июня по 15 июля, матчи состоятся в 11 городах: Москве, Петербурге, Волгограде, Екатеринбурге, Казани, Калининграде, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре, Саранске, Сочи.