Марадона требует допустить его к тренировочной базе сборной Аргентины

Марадона намерен лично поговорить с игроками и объяснить им, что значит "носить форму национальной команды".

СУХУМ, 24 июн — Sputnik. Легендарный аргентинский футболист Диего Марадона требует, чтобы его допустили к тренировочной базе сборной Аргентины, чтобы поднять дух команды.

© Sputnik . Рамиль Ситдиков Хорватия обыграла Аргентину на Чемпионате мира

В первом матче Чемпионата мира аргентинцы сыграли вничью с Исландией (1:1), а потом проиграли Хорватии (0:3). Впереди у них матч с Нигерией.

"Когда я играл в футболке сборной Аргентины, я отдавался игре полностью. Легенды команды, такие как Симеоне, Редондо, Каниджа, Луке и Гальего, делали то же самое", — приводит слова Марадоны Mirror.

Марадона хочет лично поговорить с игроками и "объяснить им, что значит носить форму национальной команды".