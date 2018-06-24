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Футбол. Футболист Диего Марадона на зрительской трибуне

Марадона требует допустить его к тренировочной базе сборной Аргентины

© Sputnik . Михаил Сербин
ФИФА-2018
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Марадона намерен лично поговорить с игроками и объяснить им, что значит "носить форму национальной команды".

СУХУМ, 24 июн — Sputnik. Легендарный аргентинский футболист Диего Марадона требует, чтобы его допустили к тренировочной базе сборной Аргентины, чтобы поднять дух команды.

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В первом матче Чемпионата мира аргентинцы сыграли вничью с Исландией (1:1), а потом проиграли Хорватии (0:3). Впереди у них матч с Нигерией.

"Когда я играл в футболке сборной Аргентины, я отдавался игре полностью. Легенды команды, такие как Симеоне, Редондо, Каниджа, Луке и Гальего, делали то же самое", — приводит слова Марадоны Mirror.

Марадона хочет лично поговорить с игроками и "объяснить им, что значит носить форму национальной команды".

Теги:
сборные, футболисты, тренеры, Чемпионат мира по футболу 2018, Диего Марадона, Аргентина, Россия



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