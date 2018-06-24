17:45 24 Июня 2018
Чемпионат мира по футболу 2018

Добро пожаловать в Россию!

Ассистент жеребьевки аргентинский футболист Диего Марадона на официальной жеребьевке чемпионата мира по футболу 2018

Болельщики сборной Аргентины нашли виновного в бедах сборной

© Sputnik . Vladimir Astapkovich
ФИФА-2018
Получить короткую ссылку
50 0 0

Расстроенные болельщики аргентинцев продолжают искать виноватых в неудачах сборной.

СУХУМ, 24 июн — Sputnik. Сборная Аргентины показывает слабое выступление на Чемпионате мира по футболу в России. Команда звезды "Барселоны" Лионеля Месси сыграла в ничью со сборной Исландии, а затем разгромно проиграла футболистам Хорватии. Теперь шансы латиноамериканцев на выход в плей-офф значительно уменьшились.

Болельщики сборной Аргентины негодуют и принялись активно обсуждать в соцсетях плохую игру и искать виноватых, передает Sputnik Молдова. 

Футбол. Футболист Диего Марадона на зрительской трибуне
© Sputnik . Михаил Сербин
Марадона требует допустить его к тренировочной базе сборной Аргентины

Кто-то обрушился на тренера бело-голубых Хорхе Сампаоли, другие остались недовольны игрой лидеров команды.

Затем кто-то из футбольных фанатов вспомнил, что в соперники Аргентине по группе на Чемпионате мира Хорватию выбрал легендарный аргентинский футболист Диего Марадона. Жеребьевка ЧМ-2018 состоялась 1 декабря 2017 года.

Многие пользователи соцсетей отметили, что это вышло очень символично, что такого сложного соперника вытянул именно Марадонна, один из самых успешных футболистов страны. Другими вариантами на тот момент оставались Швейцария, Англия, Колумбия и Мексика.

Первый в истории чемпионат мира по футболу на территории России проходит с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи турнира будут сыграны в Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Екатеринбурге и Сочи. Самара примет шесть матчей: четыре игры группового этапа, включая встречу с участием сборной России, а также матчи 1/8 и 1/4 финала.




Главные темы

Орбита Sputnik

  • Министр здравоохранения Елжан Биртанов в ходе поездки в Северо-Казахстанскую область
    Братья и сестры

    Министр здравоохранения Казахстана рассказал о реформах в сестринском деле и вспомнил о том, как работал медбратом.

  • Президент КР Сооронбай Жээнбеков и первая леди Айгуль Токоева на президентской елке в Национальной филармонии имени Токтогула Сатылганова. Архивное фото
    Первые леди

    За каждым успешным мужчиной стоит женщина - Sputnik выяснил, чем занимаются супруги политиков, находящихся у руля власти в Кыргызстане.

  • Молоко, архивное фото
    Теперь можно

    Россельхознадзор отменил запрет на поставки молочной продукции из Беларуси – поставки разрешили предприятиям, включенным в "дорожную карту".

  • Самолет польской авиакомпании LOT
    Вынужденная посадка

    Почему самолет польской авиакомпании, выполнявший рейс из Варшавы в Ригу, спустя полчаса после взлета вернулся в аэропорт польской столицы?

  • Супермаркет
    Успеть до закрытия

    В Литве в последнее воскресенье месяца и по праздничным дням больше не будут работать магазины.

  • Кристина Лесник
    В ожидании

    Вице-премьер по реинтеграции Молдовы рассказала в эфире радиостудии Sputnik, станет ли нынешний год переломным в отношениях Кишинева и Тирасполя.

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Лионель Месси в матче чемпионата мира по футболу между сборными Аргентины и Исландии
Месси встретил свой день рождения в России на ЧМ 2018
Зонтик-дрон
Зонт-беспилотник: японцы нашли новое применение дронам
Сколько стоит выпускной в Абхазии
Во сколько обойдется выпускной вечер в 2018 году

Соцсети

Sputnikabkhazia