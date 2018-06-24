17:44 24 Июня 2018
Чемпионат мира по футболу 2018

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Месси встретил свой день рождения в России на ЧМ 2018

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Чемпионат мира по футболу 2018 в фотографиях (23)
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  • Игрок сборной Аргентины Лионель Месси на тренировке перед матчем группового этапа чемпионата мира по футболу в Московской области
  • Эмиль Халльфредссон, Биркир Бьярнасон и Лионель Месси в матче чемпионата мира по футболу между сборными Аргентины и Исландии
  • Лионель Месси в матче чемпионата мира по футболу между сборными Аргентины и Исландии
  • Болельщики во время просмотра матча ЧМ-2018 по футболу между сборными Исландии и Австралии в фан-зоне на набережной в Волгограде
  • Рагнар Сигурдссон и Лионель Месси в матче группового этапа чемпионата мира по футболу FIFA-2018 между сборными Аргентины и Исландии
  • Аргентинский футболист Лионель Месси в матче чемпионата мира по футболу между сборными Аргентины и Исландии
  • Болельщик держит фигурку игрока сборной Аргентины по футболу Лионеля Месси
  • Футболист сборной Аргентины Лионель Месси и исландский игрок Хердур Магнуссон в матче чемпионата мира по футболу между сборными Аргентины и Исландии
  • Портрет Лионеля Месси на Фестивале болельщиков FIFA Fan Fest 2018 на Воробьевых горах в Москве
  • Игрок сборной Исландии Рагнар Сигурдссон и игрок сборной Аргентины Лионель Месси в матче чемпионата мира по футболу между сборными Аргентины и Исландии
  • Мозаичный портрет нападающего сборной Аргентины Лионеля Месси на улице Баумана в Казани
  • Игрок сборной Аргентины Лионель Месси и игроки сборной Исландии Гильфи Сигурдссон, Хердур Магнуссон, Биркир Бьярнасон и Арон Гуннарссон в матче группового этапа чемпионата мира по футболу FIFA-2018 между сборными Аргентины и Исландии
  • Игрок сборной Аргентины Лионель Месси после матча группового этапа чемпионата мира по футболу FIFA-2018 между сборными Аргентины и Исландии.
  • Участники во время Фестиваля болельщиков FIFA Fan Fest 2018 на Воробьевых горах в Москве
  • Болельщики сборной Аргентины перед началом матча группового этапа чемпионата мира по футболу между сборными Аргентины и Исландии
© Sputnik . Ramil Sitdikov
Игрок сборной Аргентины по футболу Лионель Месси на тренировке перед матчем группового этапа чемпионата мира по футболу против сборной Исландии в Учебно-тренировочном центре ГУОР Бронницы в Московской области.

24 июня звезда мирового футбола и лидер сборной Аргентины Лионель Месси отмечает 31-й день рождения на Чемпионате мира в России.

В фотоподборке Sputnik Азербайджан — самые яркие моменты из игр мундиаля с участием знаменитого аргентинца.

Темы:
Чемпионат мира по футболу 2018 в фотографиях (23)



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Лионель Месси в матче чемпионата мира по футболу между сборными Аргентины и Исландии
Месси встретил свой день рождения в России на ЧМ 2018
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