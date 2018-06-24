Англия вышла в плей-офф ЧМ-2018

Сборная Англии набрала 6 очков и после двух туров завоевала путевку в 1/8 финала вместе с командой Бельгии, которая также одержала две победы. Команды Панамы и Туниса лишились шансов на выход из группы.

СУХУМ, 24 июн — Sputnik. Сборная Англии разгромила команду Панамы во втором матче группового этапа Чемпионата мира по футболу и обеспечила себе выход в плей-офф, передает Р-Спорт.

Встреча группы G, прошедшая в Нижнем Новгороде, завершилась со счетом 6:1. У сборной Панамы на 78-й минуте отличился Фелипе Балой, для его команды это первый гол на чемпионатах мира.

У победителей автором хет-трика стал Харри Кейн (22, 45+1, 62), забивший первые два мяча с пенальти и вышедший на первое место в списке бомбардиров. Ворота соперника также поразили Джон Стоунз (8, 40) и Джесси Лингард (36).

Кейн стал третьим футболистом в истории сборной Англии, кто смог оформить хет-трик в матчах мундиаля. До него подобное удавалось Джеффри Хёрсту и Гари Линекеру.

В заключительных матчах группы Е сборная Англии поспорит за первое место в квартете с командой Бельгии, а команда Панамы встретится со сборной Туниса.