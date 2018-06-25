Откуда ты, болельщик?

Самое крупное футбольное событие четырехлетия — Чемпионат мира — стартовал в России 14 июня и продлится вплоть до 15 июля. Посмотреть на футбольную феерию приехали миллионы любителей этого вида спорта со всего света.
Смотрите в инфографике Sputnik, представители каких стран приехали на родину великого и могучего.
Чемпионат мира 2018 года стартовал в России 14 июня и будет проходить вплоть до 15 июля, матчи турнира будут сыграны на 12 стадионах в 11 городах.
Всю информацию о предстоящем чемпионате мира по футболу в России можно найти в спецпроекте FIFA-2018.