Откуда ты, болельщик? Ответить на этот вопрос сможет Sputnik - узнайте в инфографике, из каких стран приехало большее количество фанатов.

Самое крупное футбольное событие четырехлетия — Чемпионат мира — стартовал в России 14 июня и продлится вплоть до 15 июля. Посмотреть на футбольную феерию приехали миллионы любителей этого вида спорта со всего света.

Смотрите в инфографике Sputnik, представители каких стран приехали на родину великого и могучего.

Чемпионат мира 2018 года стартовал в России 14 июня и будет проходить вплоть до 15 июля, матчи турнира будут сыграны на 12 стадионах в 11 городах.

Всю информацию о предстоящем чемпионате мира по футболу в России можно найти в спецпроекте FIFA-2018.