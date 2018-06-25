15:57 25 Июня 2018
Чемпионат мира по футболу 2018

Добро пожаловать в Россию!

Откуда ты, болельщик?

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Все о чемпионате мира по футболу в России: инфографика (8)
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Болельщики ЧМ
© Sputnik .

Откуда ты, болельщик? Ответить на этот вопрос сможет Sputnik - узнайте в инфографике, из каких стран приехало большее количество фанатов.

Самое крупное футбольное событие четырехлетия — Чемпионат мира — стартовал в России 14 июня и продлится вплоть до 15 июля. Посмотреть на футбольную феерию приехали миллионы любителей этого вида спорта со всего света.

Смотрите в инфографике Sputnik, представители каких стран приехали на родину великого и могучего.

Чемпионат мира 2018 года стартовал в России 14 июня и будет проходить вплоть до 15 июля, матчи турнира будут сыграны на 12 стадионах в 11 городах.

 

 

Всю информацию о предстоящем чемпионате мира по футболу в России можно найти в спецпроекте FIFA-2018.

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Все о чемпионате мира по футболу в России: инфографика (8)



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